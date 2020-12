Two Point Hospital repéré comme une édition Jumbo

SEGA semble être une nouvelle édition de Hôpital Two Point à planifier, qui réapparaîtra sous la forme d’une édition Jumbo. Cela a maintenant été vu par le comité de notation australien.

Alors que les détails officiels sur le Édition Jumbo Two Point Hospital actuellement manquant, on peut supposer que les nombreux DLC publiés après la sortie initiale sont inclus ici.

DLC et fonctionnalités

Hôpital Two Point a été étendu pour inclure de nombreuses fonctionnalités gratuites, telles que l’architecte d’intérieur, la disposition des pièces par copier-coller et la personnalisation des personnages. Un mode sandbox a également été ajouté comme initiative de supervirus. Dans ce document, les joueurs du monde entier travaillent ensemble et relèvent des défis pour débloquer de nouvelles récompenses en jeu.

Aussi reçu Hôpital Two Point les packs DLC, Bigfoot et Pebberley Island, dans lesquels les joueurs peuvent explorer de nouvelles zones et des maladies spécifiques à la région. Le suivra également plus tard Choc des cultures-Expansion où vous découvrirez un monde plein de modes de vie somptueux, de stars de cinéma, de festivals et bien sûr … d’un hôpital de fête.

SEGA annoncera probablement plus à ce sujet sous peu.