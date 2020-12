Two Days Gone Devs et Sony Vets ont annoncé leurs départs

Deux employés de longue date de Sony Interactive Entertainment et Days Gone Les prospects ont annoncé leur départ de l’entreprise sur Twitter.

Jeff Ross, un vétéran de Sony depuis 14 ans, a déclaré qu’il prévoyait de déménager à Chicago dans un proche avenir. John Garvin, qui a servi Sony pendant plus de 20 ans, a révélé hier qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise depuis Days Gone expédié, mais n’a pas pu révéler cette nouvelle jusqu’à présent. Garvin a décidé de faire une pause dans l’industrie des jeux. Il a écrit:

Depuis la sortie de Days Gone, je me concentre sur des projets personnels: peinture, écriture, édition et, plus généralement, m’écartant de l’industrie du jeu vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, j’ai déménagé à Bend, Oregon en 1997, et j’ai commencé à travailler comme directeur artistique pour Eidetic, un petit studio de 12 personnes dirigé par le légendaire Marc Blank (créateur de Zork). Au cours des deux dernières décennies, j’ai aidé le studio à devenir un développeur majeur, qui fait maintenant partie de la famille Sony. En cours de route, j’ai écrit et réalisé tous les jeux de Siphon Filter à Days Gone, y compris deux de mes favoris, Resistance: Retribution et Uncharted Golden Abyss.

Je tiens à remercier les fans de Days Gone, Siphon Filter, R: R et UGA. Tu es le meilleur. Pour moi, ce n’étaient pas que des projets de jeux, c’étaient des travaux d’amour et vous avez fait toutes les heures qu’il nous a fallu pour les créer. Merci!