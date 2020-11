Twitter ralentit le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité «Flottes» en raison de problèmes de performances

Twitter a lancé globalement son Fonctionnalité semblable à une histoire d’Instagram, appelée « Flottes » il y a quelques jours à peine, et maintenant, Engadget rapporte que si vous ne l’avez pas encore, vous risquez de ne pas l’obtenir dès que vous l’auriez prévu. Apparemment, la plate-forme de médias sociaux rencontre des problèmes de stabilité avec la nouvelle fonctionnalité et son déploiement sera ralenti, pour que les ingénieurs prennent en charge certains bugs. Le message du support Twitter a annoncé le ralentissement du déploiement et a déclaré qu’ils le faisaient afin de résoudre certains problèmes de stabilité et de performances. La publication ne détaille pas les problèmes qui ont fait surface et ne précise pas la nouvelle date de déploiement pour les comptes qui n’ont pas encore obtenu la nouvelle fonctionnalité. Il indique cependant que la fonctionnalité peut vous arriver dans « quelques jours ».

Nous ralentissons le déploiement des flottes pour résoudre certains problèmes de performances et de stabilité. Si vous ne disposez pas encore de la fonctionnalité, vous ne pourrez peut-être pas l’obtenir avant quelques jours. Nous aimons le fait que tant de gens utilisent Fleets et voulons nous assurer que nous offrons la meilleure expérience pour tout le monde. – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 19 novembre 2020

«Flottes» est une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de Twitter de publier quelque chose ressemblant à Instagram ou à Snapchat Story, qui sera disponible sur la plate-forme pendant 24 heures, et pourrait être du texte, une vidéo ou une photo. De cette façon, Twitter pense que les utilisateurs auront plus de facilité à partager leurs pensées « flottantes » sans craindre que celles-ci ne circulent à jamais sur la plate-forme de médias sociaux. Apparemment, on ne peut pas citer, répondre ou même aimer les flottes.