Twitter qualifie l’hommage de Xernona Clayton à John Lewis d ‘«incroyable» – rencontrez la femme derrière l’histoire d’amour de Lillian! – .

Xernona Clayton, un ami de John Lewis et de sa femme Lilian, a rendu un hommage particulier au défunt membre du Congrès, révélant comment John et Lilian se sont rencontrés.

Le membre du Congrès John Lewis est décédé le 17 juillet à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas.

Depuis le 25 juillet, il y a eu six jours de services et d’événements commémoratifs pour honorer le défunt politicien américain.

Certains des événements ont commencé dans la ville natale de John, Troy, Alabama, avant de se rendre au Capitole des États-Unis plus tôt cette semaine.

S’exprimant sur les funérailles de John à Atlanta, Xernona Clayton, une amie proche de la famille Lewis, a rappelé comment elle avait aidé John à rencontrer sa future épouse.

Qui est Xernona Clayton?

Xernona est un leader des droits civiques et fondateur et PDG des Trumpet Awards.

Les prix, qui ont été introduits pour la première fois en 1993, honorent le travail et les performances des Afro-américains dans une gamme d’industries différentes.

Selon un profil bio sur NWHM, Xernona a commencé sa carrière télévisuelle en 1967 et elle est devenue la première femme sud-africaine américaine à animer sa propre émission de télévision cette année-là. Il s’appelait The Xernona Clayton Show et était diffusé sur WAGA-TV, une filiale de CBS à Atlanta.

En 1979, elle a rejoint Turner Broadcasting où elle a d’abord été productrice de documentaires spéciaux, puis directrice de relations publiques. Elle est devenue VP d’entreprise pour les affaires urbaines en 1988.

Elle a pris sa retraite de Turner Broadcasting en 1997.

Xernona rend hommage à John Lewis

Xernona a rendu un hommage émouvant (via 11Alive) à John Lewis lors de ses funérailles à Atlanta le jeudi 30 juillet.

Elle s’est souvenue de l’époque où elle avait présenté John et sa future épouse Lilian, révélant plus de détails sur la façon dont ils avaient commencé à sortir ensemble.

Xernona a déclaré que Lilian était célibataire à l’époque, la qualifiant de «très intellectuelle, bien voyagée, bien éduquée». Elle a dit qu’elle voulait mettre en place Lilian avec «un homme bien».

«Je voulais qu’elle ait quelqu’un qui apprécierait vraiment ses compétences et son talent», a expliqué Xernona. « Alors, j’ai regardé autour de moi et j’ai décidé que j’aimais John. »

Xernona a poursuivi:

«Elle pensait qu’il était plutôt lent. Et j’ai dit: ‘Lillian, il est occupé. Il combat les maux du monde ». J’ai décidé: ‘Fille, écoute, ce garçon va dans des endroits alors voyons ce qu’il peut faire pour faire bouger cette chose.’ «

Finalement, Xernona a réussi à les installer le soir du Nouvel An lorsqu’elle a invité John et Lilian chez elle.

Les gens réagissent à l’hommage de Xernona

Les utilisateurs de Twitter ont qualifié l’hommage de Xernona à John Lewis d ‘«incroyable», beaucoup disant que tout le monde a besoin d’un ami comme Xernona dans sa vie.

Le fondateur de Crooked Media, Tommy Vietor, a déclaré: «Xernona Clayton parle de la mise en place d’un jeune John Lewis pour un rendez-vous est incroyable.»

Une autre personne a réagi: «Xernona Clayton est mon nouveau modèle. J’espère que de nombreuses jeunes femmes se tourneront vers ce discours et tous les bons ennuis dans lesquels elle s’est retrouvée pour les aider à vivre une vie pleine, impliquée et joyeuse.

Découvrez plus de réactions ci-dessous.

Ajout de Xernona Clayton à la liste des personnes avec lesquelles j’aimerais déjeuner… organiser tous les rendez-vous de l’après-midi… – Martita Williams (@WilliamsMartita) 30 juillet 2020

L’histoire de l’inséparable de Xernona Clayton sur la façon dont elle a présenté John Lewis à sa femme, Lillian, est la définition d’un véritable ami sachant ce qui est bon pour vous. – Kels. (@sokelsss) 30 juillet 2020

Pouvons-nous simplement parler de la façon dont tout le monde a besoin d’un ami comme ma tante nouvellement adoptée Xernona Clayton?! La façon dont elle a travaillé pour réunir Rep Lewis et sa femme est de l’or pur. L’entendre raconter l’histoire n’avait pas de prix. #JohnLewisMemorial #vote # RegisterToVote2020 – Danette Reid (@ jewelinspired96) 30 juillet 2020

