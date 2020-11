Twitter embauche le hacker de renommée mondiale Mudge à la tête de la sécurité

Twitter a embauché l’un des pirates les plus réputés au monde pour revoir sa sécurité et mieux protéger la plate-forme et ses utilisateurs contre les futures cyberattaques.Peiter Zatko, 49 ans, largement connu sous son pseudonyme de hacker Mudge, assumera le rôle de responsable de Twitter. sécurité, quelques mois à peine après que la société ait subi un piratage humiliant qui a vu certains des utilisateurs les plus en vue de la plate-forme tweeter une escroquerie Bitcoin.La newsletter i Dernières nouvelles et analyses M. Zatko a déclaré à Reuters que son rôle engloberait «la sécurité de l’information, l’intégrité du site, la sécurité physique , l’intégrité de la plate-forme – qui commence à toucher aux abus et à la manipulation de la plate-forme – et à l’ingénierie « . Volonté de prendre des risques Twitter est prêt à prendre des risques, a déclaré M. Zatko, ajoutant: » Avec les défis des algorithmes et des biais algorithmiques, ils ne sont pas debout et attendre que quelqu’un d’autre résolve le problème. »L’expert en sécurité était membre de L0pht, un groupe de piratage basé au Massachusetts qui a témoigné devant le Congrès américain en 1998 pour avertir le gouvernement sur les dangers d’une cybersécurité faible. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du témoignage que moi-même et d’autres membres du 10pht avons donné au Sénat américain en 1998. C’était la première fois que le gouvernement américain. «hackers» publiquement référencés dans un contexte positif.La couverture était nationale et même internationale.Venez dans les coulisses./Thread pic.twitter.com/S2kZA8g8vd— Mudge (@dotMudge) 20 mai 2019L0pht a déclaré au Congrès que leur expertise combinée signifiait qu’ils pourrait fermer tout Internet pendant plusieurs jours en seulement une demi-heure, mais que les autorités compétentes n’avaient rien fait pour tenir compte de leurs conseils.Le collectif est devenu le cabinet de conseil en cybersécurité @stake, qui a ensuite été racheté par la société de logiciels Symantec. En savoir plus Un «hacker éthique» néerlandais prétend s’être connecté au Twitter de Trump en devinant le mot de passe – «maga2020!» M. Zatko a travaillé pour le sous-traitant du gouvernement américain BBN Technologies, la société de paiement Stripe, Google et pour la célèbre Defense Advanced Research and Projects Agency (DARPA) du gouvernement américain.Il est également un musicien accompli, diplômé du Berklee College of Music au sommet de la sa classe en 1970. L’avenir de Twitter M. Zatko a déclaré au fil de presse qu’il s’était engagé à améliorer les conversations publiques sur Twitter, saluant une récente initiative visant à accroître la «friction» en incitant les utilisateurs à commenter au lieu de simplement retweeter; une prochaine étape pourrait être de forcer les gens à comprendre une longue conversation avant d’y participer, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il appréciait l’ouverture de Twitter aux approches de sécurité non conventionnelles, comme sa proposition de confondre les mauvais acteurs en manipulant les données qu’ils reçoivent de Twitter à propos de comment les gens interagissent avec leurs messages.

Partager : Tweet