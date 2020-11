Twitter claque une nouvelle étiquette sur la fausse revendication de victoire de Trump

Twitter a ajouté une autre étiquette d’avertissement à l’un des tweets du président Donald Trump aux toutes premières heures de lundi matin. Dans le dernier faux tweet, Trump a écrit, « J’AI GAGNÉ L’ÉLECTION. »

Le président élu Joe Biden a remporté l’élection de 2020, et Twitter n’a pas tardé à le noter.

«Des sources officielles ont appelé cette élection différemment», indique l’étiquette jointe au tweet. Il est lié à un page de destination créé par Twitter le 7 novembre, qui comprend des liens vers un certain nombre de grands médias appelant à la course à Biden après des jours de dépouillement des votes dans des États clés.

Dans un tweet samedi, Trump a semblé reconnaître sa propre perte pour la première fois en plus d’une semaine, écrivant que Biden avait «gagné» à cause de ce que Trump avait qualifié d’élections «truquées». Aucune preuve de fraude électorale grave n’a été trouvée dans aucun État à ce jour. Plus tard samedi, Trump a inversé son cours, écrivant un Nouveau tweet pour remplacer le premier: « Il seulement a gagné aux yeux des FAKE NEWS MEDIA. Je ne concède RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était une ÉLECTION RIGGED!

Twitter a étiqueté celui-là avec la vérification des faits standard, « Cette allégation de fraude électorale est contestée. »

Alors que Trump a refusé de concéder ou de reconnaître sa perte, Twitter a qualifié de nombreux tweets du président et de ses alliés de «faux ou trompeurs».