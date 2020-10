Twitch sévit contre la musique protégée par le droit d’auteur avec plus de suppressions DMCA

Après des années d’inaction, Twitch sévit enfin contre la musique protégée par le droit d’auteur sur la plate-forme. Mardi de cette semaine, de nombreux streamers ont reçu des e-mails du site de diffusion en direct les informant que des clips ou des vidéos stockés dans leur histoire contenaient du contenu illicite et que tous ces clips avaient été supprimés. À l’avenir, il semble que Twitch contrôlera plus étroitement le contenu protégé par le droit d’auteur, comme il aurait peut-être dû le faire depuis le début.

Fondamentalement, il semble que Twitch ait été terriblement en retard dans la réponse aux retraits DCMA des titulaires de droits musicaux. Ce n’est pas sur les streamers, mais un échec de Twitch à faire son travail sous le système DCMA. Toutes les vidéos et tous les clips existants contenant du matériel contrefait allaient être effacés, ce qui rendrait l’ardoise propre.

Pourtant, l’indignation des banderoles grandes et petites a été immédiate. Ne seriez-vous pas en colère si le produit du travail de votre vie, votre gagne-pain, était nettoyé comme si cela ne s’était jamais produit? Ce n’est pas seulement sur Twitch d’appliquer les lois, le site de diffusion en direct a sûrement une certaine responsabilité d’éduquer les utilisateurs sur sa plate-forme, sans lesquels la plate-forme disparaîtrait.

Il est clair que le système de retrait DCMA existant est cassé. Bien que je convienne que les streamers ne devraient pas utiliser de musique protégée par copyright comme musique de fond en streaming, il existe des utilisations légitimes de matériel protégé par copyright que le système ne peut pas différencier. Le système ne peut pas dire si vous diffusez de la musique sur Internet ou si vous jouez à un jeu vidéo contenant de la musique sous licence. Certains développeurs vous permettent de désactiver la musique protégée par des droits d’auteur dans les paramètres, mais ce n’est que quelques titres sur des centaines.

Twitch avait même son propre service de karaoké, Twitch Sings, avec une sélection de musique sous licence proposée. Tout cela est en train de disparaître, Twitch donnant quelques platitudes sur «l’investissement dans des outils et des services plus larges…… pour toute la communauté musicale». Même les vidéos, clips et faits saillants sont supprimés à partir du 1er décembre. Qu’arrive-t-il aux enregistrements des personnes qui ont été suivies par le karaoké? Il me semble qu’ils ne voulaient pas traiter des problèmes de licence, alors ils l’ont écarté en faveur des chanteurs / auteurs-compositeurs qui utilisent la plate-forme pour la découverte. Que se passe-t-il lorsque ces auteurs-compositeurs trouvent d’autres personnes distribuant leur musique via Twitch? Vont-ils agir? Où cela finira-t-il?

Si vous êtes un streamer Twitch qui ne peut pas vivre sans musique sur votre flux, consultez Soundtrack de Twitch, ou Monstercat, ou l’un des autres services libres de droits dont vous pouvez obtenir de la musique.

Qu’est-ce que tu penses? Que pensez-vous du fait que Twitch agisse contre les streamers utilisant de la musique protégée par le droit d’auteur? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

