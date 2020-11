Twitch reçoit des «  publicités multijoueurs  » – voici comment elles fonctionnent

Twitch a déployé une variété de changements dans son système publicitaire au cours des dernières semaines, et la plupart d’entre eux ont été assez impopulaires parmi les streamers et les téléspectateurs. Maintenant, la plate-forme de streaming déploie un nouveau type d’annonce plus substantiel qui pourrait s’avérer un terrain d’entente plus heureux: les publicités multijoueurs.

Les streamers décident quand diffuser des publicités multijoueurs, et elles seront montrées à tous les téléspectateurs. Une fois l’annonce terminée, les spectateurs seront invités à participer à un sondage. En plus des revenus générés par l’annonce elle-même, les streamers recevront des bits en fonction du nombre de téléspectateurs participant au sondage.

Les publicités multijoueurs ne seront pas diffusées aux utilisateurs ou abonnés de Twitch Turbo, elles n’interféreront donc pas avec les avantages habituels sans publicité. En règle générale, tout le monde verra la même annonce, même si les paramètres de pays et de langue peuvent signifier que vous voyez quelque chose de différent du reste de l’audience. La fonctionnalité est actuellement en version bêta fermée avec un nombre limité de créateurs, mais sera déployée plus largement au fil du temps.

Twitch a récemment apporté des modifications pour contrecarrer certains utilisateurs de blocs publicitaires, et plus tôt cette année, une expérience a été lancée qui placerait automatiquement des annonces au milieu d’un flux – peu importe ce qui se passait dans le flux à l’époque. En donnant le contrôle des publicités multijoueurs aux créateurs, cela devrait aider à éviter que ces publicités ne deviennent trop exaspérantes.

Pendant ce temps, Twitch a été critiqué pour une récente vague de démontages DMCA, qui sont allés jusqu’à frapper les sons du jeu avec de faux positifs. Assurez-vous donc de ne pas simplement couper le son de votre radio la prochaine fois que vous jouerez à des jeux en monde ouvert, les amis – pourraient avoir besoin de couper le jeu entier pendant que vous y êtes.