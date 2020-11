Twitch raccourcit l’interdiction de Mendo à la suite d’un incident de sniping xQc

Image via Twitch

Le streamer Twitch populaire Mendo a reçu une interdiction plus tôt cette semaine pour son implication dans un incident de sniping lors du tournoi Twitch Rivals GlitchCon. Mendo, Nightblue3, GrandPooBear et xQc ont reçu des interdictions de chaîne de sept jours, une interdiction de Twitch Rivals de six mois et la confiscation des gains de GlitchCon.

Mendo a fait appel de son interdiction, cependant, et Twitch a depuis réduit son interdiction de sept à trois jours, a révélé le streamer aujourd’hui.

Après qu’un appel a été envoyé, je ne suis plus banni pour « Stream Sniping », mais plutôt pour « Targeted Harassment », je ne sais pas ce que cela signifie vraiment, mais l’appel a réduit ma suspension Ma suspension initiale de 7 jours a été réduite à 3 jours à la place à voir quand je ne suis plus banni 😀 – Liquid Mendo (@Mendo) 22 novembre 2020

Mendo a reçu l’interdiction initiale de sniping pendant le tournoi bien qu’il n’interfère pas avec le match. Il était toujours conscient de l’ingérence et a perturbé l’intégrité compétitive du tournoi, ce qui a entraîné sa punition.

L’appel a permis à Mendo d’être banni pour «harcèlement ciblé» au lieu de «sniping» et a réduit son interdiction de sept à trois jours. Mendo est toujours interdit de Rival Events pendant six mois et a perdu le prix en argent de GlitchCon. Twitch a accepté de donner une partie du prix de Mendo à une association caritative, et Mendo a demandé à DrLupo de choisir l’association pour lui. Le don ne sera pas au nom de Mendo car il n’a jamais reçu le prix en argent.

GrandPooBear a également été exclu de Twitch plus tôt dans la journée, mais on ne sait pas s’il a fait appel de la décision comme Mendo. Nightblue3 n’a pas fourni de mise à jour sur sa situation et xQc est toujours interdit pendant sept jours.

C’est la première fois que Mendo et GrandPooBear sont bannis de Twitch, ce qui aurait pu les aider à recevoir une peine réduite. XQc a reçu quatre interdictions dans le passé et devra probablement attendre le reste de sa punition.

