Twitch piraté : voici ce qui a vraiment fuité

Twitch s’est retrouvé à la réception d’un piratage géant qui a exposé 125 Go de données. Il y a beaucoup d’informations dans le hack, y compris les paiements des créateurs, un concurrent potentiel de Steam et même le code source du service de streaming.

Twitch a posté sur Twitter en reconnaissant le piratage, bien qu’il n’entre pas dans les détails.

Nous pouvons confirmer qu’une violation a eu lieu. Nos équipes travaillent avec urgence pour en comprendre l’ampleur. Nous mettrons à jour la communauté dès que des informations supplémentaires seront disponibles. Merci de nous accompagner.

