Twitch lance une catégorie dédiée au sport

Twitch a ajouté une catégorie dédiée au contenu sportif, a annoncé aujourd’hui la société.

Le contenu sportif n’est pas nouveau sur Twitch, mais avoir une catégorie dédiée pour cela est un grand pas pour l’entreprise qui a commencé avec uniquement des jeux. Il est depuis passé pour ajouter une section Just Chatting, des flux IRL, des flux de musique et bien plus encore.

Pour célébrer cet ajout, Twitch collabore avec quatre des plus grandes équipes de football du monde entier, notamment le Real Madrid, Arsenal, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Tous les clubs produiront du contenu sur leurs propres chaînes Twitch « pour rapprocher leurs fans mondiaux de ces organisations emblématiques et de leurs athlètes. »

Le nouveau contenu sur Twitch inclut la relance de la chaîne TwitchSports, qui propose des flux dans la catégorie sports, mettant en évidence tout ce qui est actif à ce moment-là.

Twitch a déjà accueilli du contenu de la NBA, de la LNH, de la NWSL, de la RFL et de l’UFC, et Amazon s’est également associé à des streamers pour co-diffuser les matchs de football de la NFL jeudi soir.

Le site abrite également de nombreux athlètes professionnels qui diffusent du contenu, notamment Trevor May et Blake Snell de la MLB, Austin Ekeler de la NFL, Lando Norris de F1 et des lutteurs de la WWE comme Rusev, Paige, Cesaro et bien d’autres.

