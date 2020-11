Twitch fait don d’un million de dollars à AbleGamers lors de la GlitchCon

Twitch poursuit sa tradition de faire équipe avec le streamer populaire Benjamin «DrLupo» Lupo pour faire de gros dons à diverses associations caritatives. Aujourd’hui, la société a donné 1 million de dollars à AbleGamers, une organisation dédiée à l’amélioration de l’accessibilité et à l’intégration des personnes handicapées dans l’espace du jeu vidéo.

Cela a été fait en direct lors de l’événement GlitchCon en ligne de la plate-forme qui a remplacé la TwitchCon habituelle, qui a été annulée plus tôt cette année en raison des préoccupations entourant COVID-19.

Je suis tellement secoué. @ Twitch fait un don de 1 000 000 $ à @AbleGamers va * littéralement * changer la vie de milliers de personnes handicapées. À vous qui m’avez soutenu, mon travail, AbleGamers, et notre noble rêve de permettre à tout le monde de jouer: Merci Ils ont fait ça à cause de vous! pic.twitter.com/pxtYXs5lQX – Steven Spohn (Spawn) (@stevenspohn) 14 novembre 2020

Le co-fondateur et PDG de Twitch, Emmett Shear et DrLupo, ont surpris le COO d’AbleGamers Steven Spohn avec l’annonce plus tôt dans la journée, Lupo confirmant que Twitch enverrait un don à Spohn et à son équipe pour continuer à faire pression pour une accessibilité améliorée et permettre aux joueurs du monde entier.

Cela rejoint l’objectif de Spohn pour l’année, car en septembre, il a annoncé que pour son 40e anniversaire, il souhaitait collecter 1 million de dollars pour AbleGamers afin de garantir qu’elle puisse continuer à fonctionner longtemps dans le futur. Il a également été très vocal en disant que le travail précédent de Lupo avec des organismes de bienfaisance, y compris St. Jude’s, était une grande raison pour laquelle il s’était fixé un objectif aussi ambitieux en premier lieu.

Aujourd’hui, c’est mon 40e anniversaire! Pour mes 39 ans, je me suis lié d’amitié avec @TheRock Pour célébrer cette étape importante, je vais amasser 1 000 000 $ pour une œuvre de bienfaisance. Mais je vais avoir besoin de votre aide. pic.twitter.com/bu1t9KKRg1 – Steven Spohn (Spawn) (@stevenspohn) 15 septembre 2020

Avant que Lupo ne donne la nouvelle à Spohn, il a demandé combien d’argent il avait levé depuis l’annonce de son objectif en septembre, Spohn confirmant qu’il avait déjà levé près de 200 000 $ au cours de cette période. Et comme Spohn a été laissé sans voix par le don, Lupo a exploré pourquoi lui et Twitch voulaient que cela se produise.

«Je sais qu’il y a beaucoup de choses qui se passent autour même de GlitchCon et Twitch et tout, il suffit de regarder les médias sociaux, c’est un gâchis», a déclaré Lupo. «Je veux rappeler aux gens que le but ici est le jeu et que l’objectif est d’amener les gens, comme quoi [AbleGamers] faire est très important. »

Je suis EXTRÊMEMENT FIER d’annoncer le tout premier Video Game Accessibility Awards, en partenariat avec @AbleGamers. Demain soir, rejoignez-moi, @stevenspohn, et une équipe de merveilleux invités alors que nous célébrons les jeux qui ont contribué à rendre notre média plus accessible à tous ❤️. pic.twitter.com/5uuNbD2Bzi – Alanah Pearce (@Charalanahzard) 14 novembre 2020

Cela a également donné à Spohn et AbleGamers une chance de crier les premiers Video Game Accessibility Awards annuels, qui seront diffusés le 15 novembre à 22h CT sur la chaîne AbleGamers Twitch. Spohn et l’animatrice Alanah Pearce célébreront les jeux qui ont contribué à rendre le média plus accessible à tous.

