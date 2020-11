Twitch établit un record d’audience avec plus de 1,6 milliard d’heures regardées en octobre

Twitch a affiché son plus grand nombre de vues en octobre avec plus de 1,6 milliard d’heures de visionnage sur la plate-forme, selon le rapport mensuel State of the Stream de StreamElements publié aujourd’hui.

Le chiffre est une amélioration de 99% d’une année sur l’autre pour Twitch par rapport à 839 millions d’heures regardées en octobre 2019, selon les données d’Arsenal.gg, le partenaire d’analyse de StreamElements.

Image via StreamElements

L’énorme afflux de téléspectateurs pour Twitch est constant depuis avril, peu de temps après que le président américain Donald Trump a déclaré l’état d’urgence en raison de la pandémie COVID-19.

Avant octobre, avril 2020 était le mois le plus regardé de Twitch avec plus de 1,5 milliard d’heures regardées. Parallèlement à la pandémie COVID-19 qui maintient les gens à l’intérieur pendant cette période, la libération de VALORANT la bêta a augmenté l’audience.

Depuis lors, les totaux mensuels d’heures regardées de Twitch ont oscillé autour de 1,5 milliard jusqu’au mois dernier.

Le record d’audience pour Twitch comprend une poignée de ses catégories régulièrement couronnées de succès avec une croissance d’un mois à l’autre de plus de 20%, y compris Just Chatting, League of Legends, et Minecraft.

Image via StreamElements

Pendant ce temps, des jeux plus récents comme Phasmophobie et Impact Genshin a joué un rôle dans la croissance de l’audience avec respectivement 45 millions et 29 millions d’heures de visionnage.

Assis à 200 millions d’heures de visionnage, la catégorie Just Chatting a prolongé sa séquence d’être la catégorie la plus regardée sur la plateforme. Dans le même temps, son nombre total de téléspectateurs a marqué une croissance de 202% d’une année à l’autre pour la catégorie.

Bien que Twitch soit clairement la première plate-forme de streaming parmi les joueurs, Facebook Gaming a également connu une amélioration notable de l’audience cette année. Avec plus de 300 millions d’heures de visionnage, Facebook a enregistré une croissance de 118% d’une année sur l’autre.

Semblable à la façon dont Twitch a vu son audience monter en flèche depuis mars, Facebook Gaming a également connu un énorme bond. Et même si octobre n’a pas été un mois record, c’était le sixième mois consécutif de la plateforme avec plus de 300 millions d’heures de visionnage.

