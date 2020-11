Twitch de Rainbow Six Siege pourrait être retravaillé

À l’approche de la date de sortie de Rainbow Six Siege Neon Dawn, il y a tout un tas de mises à jour et de nouveaux contenus à l’horizon. Nous savons déjà que le jeu FPS a un nouvel opérateur, Aruni, en route avec la mise à jour Rainbow Six Siege Neon Dawn, et des fuites récentes suggèrent que les skins Maverick et Kali Elite arrivent. Maintenant, il y a encore plus de nouvelles – il semble qu’une retouche Twitch soit sur les cartes.

Un fan de Siege a publié quelques graphiques sur Twitter, interrogeant le concepteur de jeux Emilien Lomet sur «Twitch et son état actuel». Les graphiques montrent l’évolution de la façon dont les attaquants se sont comportés en (PC) classés Platine et au-dessus des matchs en Y4S4 par rapport à Y5S3, Twitch passant d’un choix plus fort à un choix plus faible dans l’ensemble. Lomet a répondu au tweet en disant: «Nous avons Twitch en tête. Elle est dans un endroit bizarre en ce moment.

«Bien qu’elle soit toujours clairement assez puissante (comme le montre le graphique que vous avez lié), mais la façon dont son drone fonctionne ne s’intègre plus pleinement dans nos systèmes», explique le développeur.

Il n’y a pas de pépites d’informations concrètes dans la réponse pour indiquer que Twitch est sur le point de subir une refonte majeure, et encore moins de sitôt, mais Lomet ajoute: «Elle est sur notre radar, c’est tout ce que je peux dire pour le moment», ce qui suggère Ubisoft a quelques ajustements à l’esprit pour l’op.

Nous pensons à Twitch. Elle est dans un endroit bizarre en ce moment. Bien qu’elle soit toujours clairement assez puissante (comme le montre le graphique que vous avez lié), la façon dont son drone fonctionne ne s’intègre plus pleinement dans nos systèmes. Elle est sur notre radar, c’est tout ce que je peux dire pour le moment. – Emilien Lomet (@Ubi_Melo) 12 novembre 2020

Bien qu’il n’y ait rien dans le jeu multijoueur en l’état qui fasse de Twitch un choix particulièrement délicat, elle est sans doute un peu décevante dans le jeu de haut niveau en ce moment. Ses drones sont assez lents et faciles à repérer, et son manque de drones normaux rend la collecte d’informations plus difficile, car elle doit également compter sur son gadget pour le faire, ce qui la rend moins efficace aux jeux de haut niveau, où obtenir des informations de cette manière est essentielle.

Au-delà de l’indication que Twitch est sur le radar d’Ubi dans le tweet, il n’y a pas plus de détails sur ce que les changements d’équilibre Twitch pourraient apporter. En attendant plus de détails, assurez-vous de jeter un œil à nos meilleurs opérateurs Rainbow Six Siege, aux nouveaux opérateurs Rainbow Six Siege et aux guides Rainbow Six Siege Year 5 pour obtenir des conseils pratiques.

Partager : Tweet