Tweets transgenres de JK Rowling: voici pourquoi les gens sont en colère contre l’auteur de Harry Potter

Les fans ont exprimé leur déception à l’égard de l’auteur de Harry Potter à propos de ses tweets sur les personnes transgenres Dimanche 7 juin 2020, 13 h 34 Mis à jour le dimanche 7 juin 2020 à 13 h 35 L’auteur JK Rowling arrive au RFK Ripple of Hope Awards au New York Hilton Midtown à Décembre 2019 à New York (Photo par Dia Dipasupil / Getty Images) Les fans de Harry Potter ont exprimé leur déception avec JK Rowling à propos d’une série de tweets sur les menstruations, le genre et le sexe que certains utilisateurs ont jugés transphobes. L’auteur de Harry Potter a partagé un article avec ses 14,5 millions d’adeptes qui ont utilisé le terme «personnes qui ont leurs règles», langue à laquelle elle s’est opposée.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa lettre d’information i a coupé le bruit «« Les personnes qui ont leurs règles ». Je suis sûr qu’il y avait autrefois un mot pour ces gens. Quelqu’un m’aide. Wumben? Wimpund? Woomud? « Ses commentaires ont suscité des critiques de la part de ceux qui étaient frustrés par son opposition à ce qui est largement compris comme une manière plus inclusive de décrire les gens. Les personnes transgenres, non binaires et non conformes au genre peuvent également avoir leurs règles, tandis que les femmes cisgenres (les femmes assignées à la naissance) peuvent ne pas être en mesure de le faire, ou ne peuvent plus le faire.En savoir plus En savoir plus En tant que fan trans d’Harry Potter, je me sens trahi par les tweets de JK RowlingMenstrual Matters – un centre d’information en ligne à but non lucratif sur les règles – expliquez pourquoi ce terme est utilisé, notant que seulement la moitié de la population féminine au Royaume-Uni est en âge de procréer, qu’une proportion importante de femmes utilisent des médicaments et des dispositifs contraceptifs qui arrêtent les menstruations, et que certaines femmes n’ont tout simplement pas leurs règles pour des raisons de santé. -old a suivi son post avec le commentaire: «Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance pour le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas de la haine de dire la vérité. »Elle a poursuivi en disant que la suggestion qu’elle détestait les personnes trans était« un non-sens »et qu’elle« marcherait avec vous si vous étiez victime de discrimination sur la base d’être trans ». Pouvoir et influence En réponse, l’auteure-compositrice-interprète Mary Lambert a écrit: «Vous avez du pouvoir et de l’influence. Pourquoi voudriez-vous faire cela? Que fait-il? Vous sentez-vous plus comme une femme lorsque vous frappez? Êtes-vous menacé? Certains hommes trans ont leurs règles. Pourquoi cela vous affecte-t-il? Pourquoi voulez-vous contrôler cela? »Jonathan Van Ness de Queer Eye a tweeté:« Les femmes trans sont des femmes. Les personnes trans noires et les personnes non noires trans sont victimes de discrimination chaque jour. Ils meurent. Nous nous battons pour les Noirs et les personnes trans et vous faites ça? « Un médecin avec le nom d’utilisateur Liz Lemon a également commenté: » Mme Rowling, je suis un médecin qui a grandi en lisant vos livres et les aime toujours. Je m’occupe des enfants et des jeunes adultes, dont certains ont leurs règles mais ne sont pas des femmes. Ce ne sont ni des filles ni des femmes. Et des mots comme le vôtre leur font du mal, érodent leur sentiment de sécurité et de bien-être. »Un autre utilisateur a mis en doute son utilisation du mot« si »en relation avec la suggestion selon laquelle les personnes trans pourraient être victimes de discrimination. L’organisation américaine de défense des droits LGBTQ + GLAAD a condamné les tweets de Rowling, les qualifiant d ‘«inexactes et cruelles». Il a été publié sur Twitter: «JK Rowling continue de s’aligner sur une idéologie qui fausse délibérément les faits sur l’identité de genre et les personnes trans. En 2020, il n’y a aucune excuse pour cibler les personnes trans. « Nous soutenons les jeunes trans, en particulier les fans de Harry Potter blessés par ses tweets inexacts et cruels. » Stonewall, l’organisme de bienfaisance britannique LGBT, a partagé un article sur les luttes que de nombreuses personnes trans continuer à faire face et tweeté: «Quelques faits sur la réalité d’être trans – pour tous ceux qui en ont besoin aujourd’hui. Les femmes trans sont des femmes. Les hommes trans sont des hommes. Les identités non binaires sont valables. »` `Un moment maladroit et d’âge moyen » Ce n’est pas la première fois que la multimillionnaire fait des commentaires controversés sur le sexe et le genre.En décembre 2019, l’auteur a tweeté son soutien à une femme qui a été licencié pour des opinions anti-transgenres, et en mars 2018 « aimait » un tweet qui qualifiait les femmes trans de « hommes en robes ». Les représentants de Mme Rowling ont décrit cela comme « un moment maladroit et d’âge moyen ». En mai, Selon certaines informations, elle aurait également « aimé » un message d’une militante liée à l’Alliance anti-transgenre LGB, un groupe de lesbiennes, gays et bisexuels opposés à l’égalité des personnes transgenres. Sa position contraste fortement avec celles d’Emma Watson, l’actrice qui a joué Hermione dans la franchise de films à succès, qui a posté une photo d’elle portant un t-shirt « Les droits des trans sont des droits de l’homme ».