TVS augmente encore le prix des Apache RTR 160 4V et RTR 200 4V!

Ce qui semble être un effet continu de la transition BS6, TVS a augmenté le prix des Apache RTR 1260 4V et Apache RTR 200 4V jusqu’à 2 500 roupies.

Il y a quelque temps, nous vous avons signalé que Bajaj, Royal Enfield et Yamaha augmentaient le prix de leurs motos sur toute la gamme. Maintenant, TVS a augmenté le prix de deux de ses motos très populaires – le TVS Apache RTR 160 4V et l’Apache RTR 200 4V. Le disque et les variantes de frein à tambour de l’Apache RTR 160 4V voient une hausse de prix de Rs 2000 tandis que l’Apache RTR 200 4V voit une hausse de Rs 2,500 sur leur prix ex-showroom. Voici une ventilation détaillée des prix des deux motos:

Modèle Ancien prix (INR) Nouveau prix (INR) Incrément (INR) RTR 160 4V (tambour) 1,00,950 1,02,950 2 000 RTR 160 4V (disque) 1,04 000 1,06,000 2 000 RTR 200 4V 1,25,000 1,27,500 2500

TVS a augmenté le prix de l’Apache RTR 160 4V et de l’Apache RTR 200 4V

TVS avait déjà introduit des versions conformes BS6 de ces deux motos bien avant la date limite BS6. Les BS6 Apache RTR 160 4V et RTR 200 4V ont été lancés en novembre de l’année dernière. À cette époque, les deux motos ont vu une hausse considérable des prix. L’Apache RTR 200 4V a vu son prix augmenter de jusqu’à Rs 9,450 tandis que l’Apache RTR 160 4V l’a un peu plus facile avec une hausse de Rs 2,444.

Le TVS Apache RTR 160 4V est propulsé par un moteur de 159,7 cm3 conforme BS6 qui produit 16,02 ch de puissance et 14,12 Nm de couple de pointe. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses à 5 vitesses. Pendant ce temps, l’Apache RTR 200 4V est propulsé par un moteur de 197,75 cm3 conforme BS6. Le moteur a été réglé pour produire 20,5 PS de puissance et 16,8 Nm de couple maximal. L’Apache RTR 200 4V dispose également d’une boîte de vitesses à 5 vitesses.

Plusieurs autres fabricants de motos comme KTM et Honda ont également annoncé des hausses de prix sur toute la gamme. La raison de ces hausses semble toujours être un effet du passage aux normes BS6. La conversion BS6 a assez durement touché tous les fabricants. Afin de récupérer ces coûts, ce que les fabricants tentent de faire, c’est d’atténuer le coup porté aux clients en les répartissant sur plusieurs hausses plus petites qu’une seule hausse de prix importante.

La crise du COVID-19 a également eu un effet sur le prix de ces motos. Bien que la plupart des fabricants aient eu recours à la vente au détail en ligne et même à la livraison à domicile de motos, le sentiment d’achat reste assez faible. La plupart des acheteurs de motos n’ont tout simplement pas le pouvoir d’achat en ce moment et les ventes sont toujours à un niveau record. Les fabricants devront évidemment récupérer les coûts quelque part pour continuer à faire des profits et les hausses de prix sont la solution inévitable. Nous espérons que la situation se normalisera bientôt afin que nous puissions arrêter cette série de hausses de prix ou au moins la ralentir.