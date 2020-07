TVE montre sa « détermination » à renouveler « The Ministry of Time », mais ne confirme pas la saison 5

Après avoir dissipé l’incertitude sur sa continuité, «El Ministerio del Tiempo» a finalement lancé sa quatrième saison en mai dernier, avec de multiples retours et intrigues à la hauteur du style de fiction créé par Pablo et Javier Olivares. Cependant, après cette vague d’enthousiasme pour les ministres, les temps de doute reviennent, car l’avenir de la production fantastique reste un mystère.

Rodolfo Sancho dans ‘Le ministère du temps’

Pour tenter de dissiper les doutes, Fernando López Puig, directeur des contenus et des chaînes de TVE, qui dans l’émission de «RTVE répond» le 26 juillet, a fait allusion au possible renouvellement de la série. « «Le ministère du temps» est très important pour le réseau, pour la télévision publique et pour ce pays. Nous n’avons pas encore précisé s’il devait y avoir une cinquième saison ou non, nous travaillons », a déclaré l’exécutif.

«Nous devons d’abord proposer un nouveau contenu. Les nouvelles histoires doivent être très puissantes et prendre du temps, mais nous devons également trouver un financement adéquat. Nous devons construire la meilleure série possible, car je pense que c’était la quatrième « , a fait valoir López Puig, qui n’a pas résolu la question, mais s’est montré optimiste quant à la prolongation de la production originale de l’entité publique: »Il y a un engagement à cet égard, mais nous ne pouvons toujours pas déterminer s’il y en aura vraiment un cinquième ou non.. Dans un moment, nous pourrons le dire. «

Révolution dans l’institut

RTVE a profité de cet espace de contact direct avec la société espagnole pour se souvenir que Son nouveau pari de fiction « HIT » sortira en septembre. Ce drame, créé par Joaquín Oristrell, montre un enseignant (Daniel Grao) qui arrive dans un institut gênant pour appliquer ses méthodes peu orthodoxes, avec laquelle il tentera de remédier aux conflits qui entourent les adolescents.