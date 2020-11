TV Wonder Woman pourrait revenir pour le film Flash – betanewsfr

Tout comme « Crisis on Infinite Earths » de The CW a réuni de nombreux joueurs à travers le comicbookmovie-verse pour un croisement astucieux, il en sera de même pour l’adaptation du long métrage de Warner de « The Flash ».

Basé sur l’arc comique « Flashpoint », la balade du super-héros verra le speedster écarlate (Ezra Miller) traverser le multivers et rencontrer différents croisés à cape et des merveilles ailés de dimensions alternatives. Michael Keaton est déjà sur le point de reprendre son rôle de Batman des années 80 dans le film.

Une nouvelle rumeur de The Vulcan Reporter suggère que Wonder Woman de la télévision, Lynda Carter, est en pourparlers pour reprendre son rôle d’héroïne Star-Spangled pour le long métrage.

Il y a aussi quelques autres possibilités – Brandon Routh a un peu laissé entendre que son Superman pourrait faire une apparition dans le film – mais celui de Carter pourrait avoir du jus. Comme Michael Keaton, l’actrice a été initialement invitée à reprendre sa Wonder Woman pour l’événement «Crisis» de The CW. La raison pour laquelle elle a nié cette opportunité – comme c’est probablement la raison de Keaton – a-t-elle été parce qu’il y avait une entreprise grand écran qui demandait ses services également? Une toile plus grande, après tout.

Ce film a l’air de merde. Faisons cela déjà.