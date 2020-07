TV One définit la date de la saison 3 «  non censurée  », de nouvelles célébrités (exclusivité)

TV One a fixé une date de retour pour «Uncensored», la série documentaire populaire qui permet aux stars de prendre le volant en donnant aux téléspectateurs un aperçu de leur vie privée.

La saison 3 de la série, qui a été enregistrée avant COVID-19, débutera le dimanche 6 septembre à 10 / 9c.

Les personnalités en vedette de cette saison incluent la star de «Power» Omari Hardwick, la star de «Ray» Larenz Tate, le musicien et acteur Tyrese Gibson, le rappeur Eve, la star de «Love and Hip-Hop» Yandy Smith-Harris, l’actrice de «Black-ish» Jenifer Lewis, et l’actrice de «Grey’s Anatomy» Debbie Allen.

La nouvelle saison comprendra également cinq épisodes bonus, dont «Uncensored: Black Girl Magic», «Uncensored: Scandals», «Uncensored: Hip-Hop», «Uncensored: Black Hollywood» et «Uncensored: Big Break».

«Nous sommes ravis du retour et de la liste des talents pour cette saison de Uncensored, qui est l’une des séries les mieux notées du réseau», a déclaré Jason Ryan, producteur exécutif en charge de la production. « Les téléspectateurs pourront découvrir les révélations intimes de certaines de leurs célébrités préférées. »

«’Uncensored’ a créé un espace permettant aux talents de premier plan de partager leurs expériences de vie d’une manière intime, responsabilisante et motivante pour les téléspectateurs. Alors que nous nous dirigeons vers la saison 3, mettre en évidence le parcours unique de ces personnes reste notre objectif », a déclaré Tony Strickland, co-producteur exécutif et responsable de la production non scénarisée pour Swirl Films. «Nous sommes honorés de continuer à développer notre relation avec TV One tout en créant une série aussi révolutionnaire.»

TV One prévoit également de lancer une pré-série numérique hebdomadaire «non censurée» sur www.tvone.tv et sur la chaîne YouTube de TV One, avec les commentaires des voix derrière Bossip.com. Chaque semaine, les animateurs discuteront de la célébrité en vedette et fourniront des aperçus de l’épisode à venir.

«Uncensored» est produit pour TV One par les producteurs exécutifs Eric Tomosunas et Keith Neal, le co-producteur exécutif Jay Allen, le showrunner Paul Hall et James Seppelfrick de Swirl Films. Pour TV One, Jason Ryan est producteur exécutif en charge de la production, Donyell Kennedy-McCullough est directeur principal des talents et du casting, et Robyn Greene Arrington est vice-présidente de la programmation originale et de la production.

La saison 3 de «Uncensored» débute le dimanche 6 septembre à 10 h / 9 h sur TV One.