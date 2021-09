TUDUM : Récap des plus grandes révélations séries de Netflix (teasers, dates de sortie, renouvellements, nouveautés…)

L’événement Netflix 2021 TUDUM a déclenché un torrent de nouvelles bandes-annonces télévisées pour certaines des séries les plus attendues de l’hiver 2021 et du printemps 2022. Il s’agissait à la fois des dernières saisons de séries populaires comme The Witcher et Stranger Things et du premier aperçu sur de nouvelles séries très attendues, comme Sandman et Cowboy Bebop. L’événement annuel TUDUM de Netflix est l’un des plus grands moments du divertissement en ligne. Cette année, TUDUM a vu la participation de plus de 145 acteurs et créateurs du monde entier. Plus de 100 séries télévisées, films et émissions spéciales ont été annoncés ou dévoilés dans le cadre de l’événement. La part du lion de ces présentations concernait les séries télévisées, avec plus de 70 séries individuelles reconnues au cours des trois heures de diffusion mondiale. Si toutes les séries n’ont pas fait l’objet d’une bande-annonce ou d’un teaser, il y avait néanmoins une quantité considérable de nouveautés Netflix exclusives à examiner. Voici un récapitulatif des principales bandes-annonces et révélations diffusées dans le cadre de l’événement TUDUM 2021 de Netflix.

Stranger Things Saison 4

Stranger Things 4 | La maison des Creel VOSTFR | Netflix France

Reprenant directement là où la saison 3 de Stranger Things s’est terminée, la prochaine saison de Stranger Things saison 4 concernera la mystérieuse maison des Creel. La bande-annonce montre Will, Lucas, Dustin, Max et Steve s’introduisant dans la paisible demeure, mais il ne faut pas longtemps pour que les choses prennent une tournure effrayante. La date de diffusion de la saison 4 de Stranger Things n’a pas encore été annoncée, mais elle est prévue pour 2022.

La Casa de Papel saison 5 partie 2

La casa de papel : Partie 5 - Volume 2 | Extrait exclusif VF | Netflix France

Initialement produite comme une mini-série pour la télévision espagnole, La Casa de papel s’est avérée suffisamment populaire pour que Netflix soit prêt à financer des saisons supplémentaires de cette série policière au rythme effréné sur huit personnes choisies au hasard par un personnage mystérieux connu sous le nom de Professeur pour exécuter un certain nombre de casses audacieux. La deuxième partie de la saison 5 de La Casa de papel devrait être diffusée le 3 décembre 2021. La bande-annonce de la nouvelle saison montre les voleurs à la gorge les uns des autres alors qu’ils sont en désaccord sur ce qu’il faut faire en l’absence du Professeur, qui a mystérieusement disparu.

Ozark Saison 4

Ozark : saison 4 | Premières images officielles VOSTFR | Netflix France

Sorti en 2017 et ayant reçu des critiques élogieuses, Ozark est centré sur le conseiller financier Marty Byrde (Justin Bateman), qui se retrouve embarqué dans une opération de trafic de drogue même après avoir quitté Chicago pour s’installer dans une région rurale des montagnes Ozark. La quatrième saison d’Ozark sera la dernière, composée de 14 épisodes qui seront diffusés en deux blocs. Une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée pour la saison 4, partie 1 d’Ozark, au-delà de son arrivée au début de 2022. La bande-annonce de la saison 4, partie 1 d’Ozark reprend là où le final de la saison 3 s’est terminé, avec Marty et sa femme Wendy lavant le sang de leur visage après la violente exécution à laquelle ils ont assisté.

Sex Education Saison 4

Principalement centrée sur Otis (Asa Butterfield), socialement maladroit, Sex Education détaille la vie des élèves, des parents et du personnel de l’école secondaire Moordale après qu’Otis ait lancé un groupe de thérapie sexuelle clandestin à l’école. Cette série sur le passage à l’âge adulte a été un succès critique et commercial pour Netflix, et sa troisième saison est sortie au début du mois. Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait eu peu de choses à dire sur Sex Education lors de l’événement TUDUM 2021 de Netflix, hormis le fait que la série reviendra pour la saison 4. Une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée, mais on s’attend à ce que ce soit dans la seconde moitié de 2022.

La Chronique des Bridgerton Saison 2

La Chronique des Bridgerton | TUDUM : Premières images de la saison 2 VOSTFR | Netflix France

Basée sur la série de romans populaires de Julia Quinn, La Chronique des Bridgerton suit la vie de la famille Bridgerton. La bande-annonce de la saison 2 de Bridgerton est centrée sur la romance tumultueuse entre Antony Bridgerton (Jonathan Bailey) et l’objet de son affection, Kate Sharma (Simone Ashley). La date de sortie de la saison 2 de Bridgerton n’a pas encore été annoncée, car elle est toujours en cours de tournage, mais elle devrait sortir au cours du premier semestre 2022.

Cobra Kai Saison 4

Cobra Kai - Saison 4 | Date de lancement VF | Netflix France

Basé sur le classique de 1984 Karate Kid, Cobra Kai est devenu l’une des séries les plus étonnamment populaires de Netflix. La bande-annonce de la saison 4 de Cobra Kai montre les rivaux de longue date Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) réunissant leurs dojos pour s’entraîner contre la menace que représente pour eux deux Terry Silver (Thomas Ian Griffith). Promis pour la fin de l’année 2021, Netflix tient tout juste cette promesse, la saison 4 de Cobra Kai devant commencer à être diffusée en streaming le 31 décembre.

The Witcher Saison 2

The Witcher | Bande-annonce : En route pour la saison 2 VF | Netflix France

La bande-annonce de la saison 2 de The Witcher révèle que la nouvelle année sera riche en défis pour Geralt de Riv (Henry Cavill), alors qu’il commence à superviser la formation de la princesse Ciri (Freya Allan) dans les mêmes arts qu’il utilise en tant que tueur de monstres. La nouvelle saison présentera de nouveaux personnages, comme Geralt qui se lie d’amitié avec un homme maudit nommé Nivellen (Kristofer Hivju), dont l’histoire rappelle celle du conte de fées classique La Belle et la Bête. La saison 2 de The Witcher devrait être diffusée sur Netflix le 17 décembre 2021.

Sandman : premières images

Sandman | Premières images VOSTFR | Netflix France

Basée sur la série primée de romans graphiques écrits par Neil Gaiman, The Sandman est l’une des séries les plus attendues de 2022. La première saison de l’adaptation de The Sandman par Netflix adaptera les deux premiers romans, Preludes and Nocturnes et The Doll’s House. Le premier trailer de The Sandman est centré sur la capture du personnage titre, Dream of the Endless (Tom Sturridge), par un groupe de sorciers dirigé par Roderick Burgess (Charles Dance). Cet événement a préparé le terrain pour la saga qui a suivi, alors que Dream a enduré la captivité pendant sept décennies avant de s’échapper et de lutter pour faire face aux conséquences de son absence.

Cowboy Bebop : générique d’ouverture

Cowboy Bebop | Générique d'ouverture VF | Netflix France

L’un des teasers les plus intrigants diffusés dans le cadre de TUDUM 2021 était le générique de début de l’adaptation en live-action de Cowboy Bebop par Netflix. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une reproduction exacte de l’ouverture classique de la série originale, le générique reprend le même thème jazzy et imite un certain nombre d’images du western de science-fiction animé original, qui raconte l’histoire d’une équipe de chasseurs de primes tentant de fuir leur passé respectif tout en traduisant en justice les criminels les plus dangereux du système solaire. La sortie de Cowboy Bebop est prévue pour le 19 novembre 2021.

Les séries pour ados et jeunes adultes

Netflix s’est fait connaître pour ses programmes pour jeunes adultes, il n’est donc pas surprenant qu’une bonne partie de TUDUM 2021 ait été consacrée à l’annonce des séries pour jeunes adultes qui avaient été renouvelées. Les fans de Blood & Water, Dear White People, Elite, Locke & Key, Perdus dans l’espace, Love 101 et On My Block peuvent tous s’attendre à voir de nouvelles saisons de leurs séries préférées dans l’année à venir. Netflix a également annoncé la sortie de plusieurs nouvelles séries YA, notamment AlRawabi School for Girls, Bienvenidos a Edén, Chosen, Colin in Black & White, Invisible Thread, Las Niñas de Cristal, Les Liaisons Dangereuses et Open Your Eyes.

Les animes

TUDUM | Pleins feux sur les animes | Teaser VOSTFR | Netflix France

Ces dernières années, Netflix a acquis la réputation d’être un créateur et un distributeur d’anime de qualité. Le TUDUM Pleins feux sur les animes a révélé que cela ne changera pas au cours de l’année à venir, avec une nouvelle saison en route pour Aggretsuko. Netflix distribuera également Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie à l’échelle internationale et produira un anime dérivé de sa série originale Bright, Samurai Soul.

Il y a eu une multitudes d’autres annonces faites lors des plus de 3h qu’ont duré l’événement mondial TUDUM de Netflix. Vous pouvez revoir la vidéo ci-dessous.