Tucker Carlson a montré ce montage de Trump dansant mal au ‘YMCA’

Donald Trump a pris l’habitude de jouer au «YMCA» des Village People à la fin de ses rassemblements. Il a été filmé en train de danser très mal, ses pieds ne bougeant jamais, lors d’un certain nombre de ces événements, et a donc été largement moqué pour cela. Il est devenu assez important, en fait, que «SNL» ait même fait un segment entier de mise à jour du week-end à ce sujet il y a quelques semaines. Tucker Carlson, cependant, n’a eu aucune critique de la mauvaise danse de Trump lorsqu’il en a montré un montage étonnamment long lors de son émission de lundi.

Au milieu de l’émission, Tucker s’est moqué du nom de Kamala Harris, ce qui arrive souvent dans son émission. Et puis, avant de passer à une pause publicitaire, il a présenté ce qu’il a appelé «peut-être la vidéo la plus importante que nous ayons vue depuis un certain temps». Et ce qui a suivi était 80 secondes consécutives de Trump faisant sa terrible danse – c’est à peu près la même chose à chaque fois – au «YMCA».

La voix de Tucker, il faut le noter, dégoulinait d’ironie. Ce n’est certainement qu’une sorte de blague au détriment des gens qui se sont moqués de Trump pour son insistance continue à faire sa petite danse même s’il y est mauvais. Mais Tucker n’a rien dit d’autre à ce sujet, il est donc difficile de savoir exactement ce que la blague est censée pour moi.

Vous pouvez regarder le montage, si vous le souhaitez, dans la vidéo intégrée en haut de cet article.

En parlant de rassemblements, Tucker a passé la partie d’ouverture de son émission à parler d’un rassemblement spécifique en Pennsylvanie au cours du week-end et du fait que les personnes qui y ont assisté sont fans de Trump.

«Des millions d’Américains aiment sincèrement Donald Trump. Ils l’aiment malgré tout ce qu’ils ont entendu, ils l’aiment souvent malgré lui. Ils ne sont pas dupes – ils ne savent pas exactement qui est Trump. Ils l’aiment de toute façon. Ils aiment Donald Trump parce que personne d’autre ne les aime », a déclaré Carlson.

«Quels que soient les défauts de Donald Trump, il est meilleur que le reste des responsables», a poursuivi Tucker. «Donald Trump, en d’autres termes, est et a toujours été une mise en accusation vivante des gens qui dirigent ce pays. C’était vrai il y a quatre ans, lorsque Trump est sorti de nulle part pour remporter la présidence, et c’est tout aussi vrai en ce moment. Peut-être même plus vrai que jamais.

Donald Trump est actuellement le président des États-Unis, et est donc actuellement la personne qui dirige ce pays.