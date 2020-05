Tuca et Bertie Saison 2 ramassés par Adult Swim – / Film

Tuca & Bertie reçoit un second souffle. Suite à l’annulation par Netflix de Lisa HanawaltComédie animée acclamée par la critique après une seule saison, Natation adulte a plongé pour ramasser Tuca & Bertie pour une deuxième saison. Tuca et Bertie la saison 2 a été allumée en vert pour une commande de 10 épisodes par le réseau, qui a prévu la sortie pour 2021.

Créé par Hanawalt et produit par Bojack Horseman créateur Raphael Bob-Waksberg, Tuca & Bertie semblait avoir tout pour elle. Un début flashy Netflix, un casting étoilé mené par Tiffany Haddish et Ali Wong à l’apogée de leurs prouesses comiques et critiques élogieuses louant la série de comédie animée sur l’amitié entre deux femmes d’oiseaux de 30 ans. Mais au choc de tout le monde, Netflix a annulé Tuca & Bertie après une seule saison – laissant les fans de la série faire peu de choses, mais rejoindre la foule d’utilisateurs Twitter aigris qui ont envahi le compte Twitter de Netflix avec des demandes de sauvegarde de leur série préférée. Mais il restait à espérer que Tuca & Bertie pourrait être sauvé par un réseau extérieur qui, selon Haddish, se réaliserait. Et cette semaine, Adult Swim l’a fait.

Adult Swim a annoncé (via IndieWire) que Tuca & Bertie reviendra pour une saison 2 de 10 épisodes sur le réseau WarnerMedia. Haddish, Wong, Steven Yeun et le reste de la distribution principale devraient revenir pour la saison, qui devrait sortir en 2021.

« Je suis un fan de spectacles de natation pour adultes depuis mon adolescence, donc je suis ravi d’amener mes poules bien-aimées à la fête et d’être une nouvelle voix pour une nouvelle décennie d’animation adulte absurde, irrévérencieuse, mais réconfortante », a déclaré Hanawalt. . Hanawalt a célébré le sauvetage de son émission sur Twitter, avec une image d’accroche pour la saison 2, montrant Tuca et Bertie célébrant la bonne nouvelle.

VENDREDI HEUREUX :))))))))))))))))))))))))) TUCA & BERTIE REVIENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! pic.twitter.com/PoOlzGMd4n – Lisa Hanawalt (@lisadraws) 22 mai 2020

La première saison de Tuca & Bertie ont suivi le toucan sans soucis Tuca (Haddish) et l’oiseau chanteur inquiet Bertie (Wong) alors qu’ils naviguent dans les périls de la trentaine. Leurs mésaventures vont de problèmes relationnels avec le petit ami de Bertie, Speckle (Yeun), un rouge-gorge heureux, à se faire interdire dans les parcs hémiques pour avoir enlevé leurs hauts sur une grande roue. La série a fait ses débuts sur Netflix en mai 2019, acclamée par la critique, les critiques louant l’animation surréaliste, la créativité et la narration sincère de la série.

Création et production exécutive de Hanawalt Tuca et Bertie, Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright, Steven A. Cohen, Haddish et Wong étant également producteurs exécutifs. La série est produite par The Tornante Company de Michael Eisner et l’animation se fera à Shadowmachine.

Articles sympas du Web: