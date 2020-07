Tubby ‘tardigrade’ rampe à travers la surface du soleil dans des images spectaculaires

Non, tardigrades n’ont pas colonisé le soleil. Mais une tache en forme de tardigrade sur les images d’une mission solaire a récemment conduit à des blagues sur la présence solaire improbable d’un petit ours d’eau.

Aujourd’hui (16 juillet), lorsque l’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA ont dévoilé les dernières images capturées par la mission Solar Orbiter des agences, certains téléspectateurs aux yeux perçants n’ont pas tardé à signaler une petite tache sombre sur le côté gauche. dans l’une des séquences d’images. David Berghmans, chercheur principal pour le Solar Orbiter et chef du service scientifique Centre d’analyse des données sur les influences solaires à l’Observatoire royal de Belgique, a noté lors d’une conférence de presse que le blob ressemblait à un tardigrade: des animaux microscopiques tubby à huit membres connus pour leur indestructibilité.

Mais la tache sombre était en fait un défaut d’image qui se trouvait avoir une forme de type tardigrade, a expliqué Berghmans.

Solar Orbiter a été lancé en février, transportant un équipement d’imagerie pour capturer des vues de notre étoile la plus proche qui zoomera plus près que tout autre site vu auparavant, site sœur de Live Science Space.com signalé. Les premières images de la mission ont déjà révélé de nouvelles caractéristiques solaires intrigantes, que les scientifiques déconcertés ont surnommées avec des « noms fous » tels que « feux de camp et fibrilles sombres et fantômes », a déclaré Berghmans lors de la conférence de presse.

Et lorsque les chercheurs de Solar Orbiter ont repéré une forme ovale qui semblait « ramper » sur certaines des images, ils l’ont appelée « un peu tardigrade » et « notre expérience de biologie supplémentaire », a déclaré Berghmans.

«Mais en fait, c’est un défaut du capteur», dit-il. « Dans le futur traitement, lorsque nous optimiserons davantage cela, cela sera nettoyé et interpolé à partir des pixels voisins. Mais pour le moment, il est toujours clairement visible. »

Le « tardigrade » semble bouger car les images originales étaient « un peu tremblantes », ce que les chercheurs ont corrigé avec un logiciel. Mais après cette correction, des parties fixes de l’image – telles que des défauts dans le détecteur – ont commencé à se déplacer indépendamment, c’est pourquoi les tardigrades semblaient ramper, a déclaré Berghmans.

Sur Twitter , Jack Jenkins, un chercheur postdoctoral étudiant les proéminences solaires à la Katholieke Universiteit Leuven en Belgique, a mentionné le tardigrade « auto-stoppeur », suggérant que la mission Solar Orbiter adopte l’ours d’eau comme mascotte (les représentants de la mission n’avaient pas répondu au tweet au moment de publication de cette histoire).

Les tardigrades sont étonnamment robustes pour ces petites créatures. Ils peuvent résister au froid et à la chaleur extrêmes; ils survivent à l’exposition aux radiations, à la pression écrasante et au vide de l’espace; et ils peuvent renaître après avoir passé des années sous une forme asséchée connue sous le nom d’État tun.

Malgré leur rusticité, même les tardigrades ne pouvaient survivre à une rencontre rapprochée avec le soleil, où les températures de surface peuvent atteindre 10 000 degrés Fahrenheit (5500 degrés Celsius). Cependant, les tardigrades ont été envoyé sur la lune – et certains tardigrades sont peut-être encore là en ce moment. Le 11 avril 2019, l’atterrisseur lunaire israélien Beresheet s’est écrasé sur la lune, dispersant peut-être une charge utile comprenant des milliers de tardigrades dans un État tun.

Mais si l’un de ces tardigrades desséchés a survécu à l’accident reste inconnu, Live Science précédemment rapporté .

