TSV Hartberg transforme le match contre le FC Admira

TSV Hartberg a retiré trois points à Admira après un déficit de 2-0 après moins de 20 minutes. L’Oststeirer a gagné avec un 3: 2 (1: 2) à Südstadt samedi la deuxième victoire de la saison. Le remplaçant Seifedin Chabbi a marqué de manière décisive à la 87e minute avec son premier but en Bundesliga. Après leur cinquième défaite consécutive, Admira reste en bas, Hartberg est septième pour le moment.

Emanuel Aiwu (10e) et Erwin Hoffer (19e) ont rapidement donné à Admira une avance de 2-0. Dario Tadic (42.) a marqué avec son cinquième but de la saison avec une pénalité de faute avant le coup de sifflet. Après avoir changé de camp, Thomas Rotter (60e) a égalisé après un corner. Un autre corner a donné à Hartberg la victoire à l’extérieur grâce à Chabbi, qui venait de remplacer Tadic.

Pour Admira, qui a commencé le match avec une série de défaites et donc peu de confiance en soi, les 20 premières minutes se sont déroulées comme souhaité. Hartberg avait plus du jeu et surtout le ballon, mais les buts ont été marqués par l’équipe locale – avec l’aide de l’adversaire et aussi avec un peu de chance.

Tout d’abord, Rajko Rep a irrité son gardien de but René Swete avec un corner, Aiwu dépoussiéré – soupçonné d’être hors-jeu. Ensuite, le piège hors-jeu de Hartberg ne s’est pas cassé quand une passe à Maximilian Breunig, Swete a sauvé deux fois contre l’Allemand, mais le ballon est tombé aux pieds de Hoffer qui était prêt à tirer. L’efficacité qui manquait cruellement au match nul 3-0 au WSG Tirol était soudainement là.

Les Hartbergers, qui ont perdu 3: 5 contre l’Autriche lors des seize derniers de la Coupe de l’ÖFB au cours de la semaine, n’ont pas abandonné. Tadic est souvent resté le seul artiste de l’attaque, le meilleur attaquant styrien occupait la défense d’Admira. Cela a d’abord défendu la tête sans problème majeur. Peu avant la pause, cependant, Tadic a pris le penalty pour le but suivant. Morten Hjulmand a frappé l’attaquant pour tenter de dégager le pied, avec le penalty placé Admiras Andreas Leitner n’avait aucune chance.

La deuxième mi-temps a très mal commencé pour Hartberg: le milieu de terrain Bakary Nimaga a dû quitter le terrain. L’Oststeirer a essayé dur, Tadic et Rep ont échoué d’un angle aigu à Leitner. Le corner qui a suivi après la tentative du Slovène a finalement amené les invités à égaliser par Rotter, qui l’a facilement emporté contre son adversaire.

Stefan Maierhofer, qui ne faisait pas partie de l’équipe, voyait maintenant Admira chanceler. Hartberg était ludiquement l’équipe la plus stable. Au départ, c’est Admira qui a approché le but avec sa prochaine vraie chance de but après une pause de 60 minutes devant Tomislav Tomic (79e). Hartberg a finalement réussi à changer les choses depuis un autre virage: Chabbi, qui avait été remplacé un peu plus d’une minute plus tôt, a marqué après que Luckeneder ait étendu la tête.

Voix pour le jeu

Damir Buric (Admira-Trainer): « Nous avons été très bons dans le match au début et nous nous sommes récompensés avec deux buts. La situation de pénalité avant la pause était le nœud du problème pour moi. Je ne veux pas juger le penalty. Mais peut-être que vous n’avez pas à vous approcher aussi près de l’adversaire. Le principal problème est les coups de pied arrêtés. « Cela traverse les matchs. Nous y travaillons, mais cela n’a pas encore fonctionné. Notre naïveté dans certaines situations traverse toute la saison. Nous faisons trop d’erreurs simples. Bien sûr, la déception est grande maintenant. »

Markus Schopp (entraîneur Hartberg): « Je suis vraiment soulagé d’avoir gagné après ce match. Nous étions 2-0 sortis de nulle part, nos adversaires étaient devant notre but deux fois. Le penalty avant la pause était extrêmement important. En général, nous étions bons au jeu. L’équipe l’a fait. Nous avons beaucoup investi et nous nous sommes récompensés avec trois points. Les situations standards nous ont rendu la vie plus facile. Lorsque vous remportez une victoire, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Je suis confiant pour les prochaines semaines. «

