TSV Hartberg – SK Rapid Vienne

Rapid et Hartberg s’affronteront ce mercredi soir dans la lutte pour les places européennes (MAINTENANT dans le LIVETICKER). SPOX vous montre où vous pouvez regarder le match à la télévision et en direct.

TSV Hartberg v SK Rapid Wien: Score actuel 0: 0

TSV vs SCR: Compositions du jeu

Hartberg: Swete – Heil, Huber, Luckeneder, Klem, Kainz, Cancola, Ried, Rep, Gabbichler, Tadic

Rapide: Gartler – Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann – Schwab, Petrovic – Arase (Kitagawa / 14.), Knasmüllner, Schick – Fountas

Tobias Knoflach doit s’adapter, la douleur d’Achille lors de l’échauffement empêche une affectation. Paul Gartler entre dans le onze de départ et fait ses débuts en Bundesliga. Richard Strebinger, le numéro un nominal de Rapid, a longtemps disparu avec des problèmes de dos.

Kelvin Arase doit être remplacé tôt après une violente collision à la tête avec Tobias Kainz.

Groupe maître: la 27e journée

TSV Hartberg – SK Rapid Wien à la télévision et en direct

Le jeu n’est visible que sur Pay TV on Sky. A partir de 17h30, elle sera présente à la conférence avec WAC – Salzburg Sky Sport Austria 1, ou en jeu unique Sky Sport 12.

Si vous ne pouvez regarder que via le flux, vous pouvez via Sky Go faire partie du livestream payant. Vers 23h00, les temps forts de tous les matchs disputés dans le ORF.

Bundesliga en direct: Hartberg vs. Rapide dans le téléscripteur en direct

Une alternative pour tous ceux qui n’ont aucun moyen de voir le jeu est sous la forme de notre LIVETICKER complet.

