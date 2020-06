TSMC aurait commencé la production du modem Snapdragon 875 et iPhone 12 5G

D’après les rumeurs précédentes, nous savons déjà que la puce sera basée sur le processus 5 nm de TSMC, ce qui la rendrait plus puissante et économe en énergie que le Snapdragon 865, qui est construit sur des nœuds de 7 nm.

Le modem X60 5G sera probablement intégré au Snapdragon 875

Selon le dernier rapport, le processus de fabrication du Snapdragon 875 a commencé la semaine dernière à l’usine Nanke 18 de TSMC. La capacité de production de l’installation a apparemment été considérablement augmentée pour répondre à la demande. Contrairement au Snapdragon 865, le nouveau SoC phare sera livré avec un modem intégré. le La bande de base X60 5G sera également probablement fabriquée par TSMC et sa même puce qui sera également probablement utilisée par Apple pour le prochain iPhone 12. Elle prendra en charge les réseaux mmWave et sub-6 GHz 5G. le L’A14 Bionic, qui alimentera l’iPhone 12, est également une puce de 5 nanomètres.

Étant donné que la plupart des produits phares 5G-Android disposent du courant de Qualcomm Modem X55, l’iPhone 12 aura des vitesses 5G plus rapides que celles du Galaxy S20, car la nouvelle puce peut agréger les signaux de sources sous-6 GHz et à ondes millimétriques en même temps et canaliser dynamiquement les données via les meilleures sources disponibles.

Actuellement, Qualcomm investirait environ 6 000 à 10 000 plaquettes de 5 nm chaque mois et TSMC devrait livrer le SoC et le modem d’ici septembre. Cela ne veut pas dire que le fabricant de puces lancera la puce de nouvelle génération en septembre. Donc, ne vous attendez pas à un téléphone alimenté par Snapdragon 875 en 2020, car le silicium ne deviendra pas officiellement officiel avant décembre.

Pourtant, les consommateurs peuvent s’attendre à des téléphones Android plus rapides au second semestre 2020, grâce au Snapdragon 865 Plus, qui apparemment existe après tout.

Le Snapdragon 875 est conçu pour comporter le super noyau Cortex-X1 d’ARM, qui offre des performances de pointe 30% supérieures à celles de son prédécesseur, le Cortex-A77, qui est présent sur le Snapdragon 865. Il sera apparemment rejoint par trois cœurs Cortex-A78. Le processeur Cortex-A78 offre des performances 20% supérieures à celles du Cortex-A77. C’est aussi devrait comporter huit cœurs Kryo 685 et le processeur graphique Adreno 660.

En termes simples, la nouvelle puce offrira de meilleures performances et une consommation d’énergie réduite.

Ce que nous serons plus intéressés à voir, c’est si un modem intégré fera baisser le coût global du chipset. Le Snapdragon 855 serait beaucoup plus cher que le Snapdragon 845, et le Snapdragon 865 est encore plus cher. C’est soi-disant la raison pour laquelle le prochain Google Pixel 5 n’aura pas de puce phare à l’intérieur.

Même si Qualcomm réduit le prix de sa nouvelle puce, le Le Pixel 6 ne l’aurait probablement pas utilisé, car Google fabriquerait son propre SoC.