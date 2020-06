TSMC a déjà remplacé les commandes de Huawei annulées par l’interdiction américaine

TSMC est la plus grande fonderie de contrats au monde et sa liste de clients comprend des superstars technologiques de renom, notamment Apple et l’unité de puce HiSilicon de Huawei. L’année dernière, la paire était respectivement le plus grand et le deuxième clients de TSMC. D’autres sociétés bien connues dont les puces sont fabriquées par TSMC comprennent Qualcomm et MediaTek. TSMC a beaucoup de choses dans son assiette ces jours-ci; la société devrait commencer à fabriquer le chipset A14 Bionic d’Apple en utilisant son processus de 5 nm avant la fin du mois en cours. Le nouveau circuit intégré comprendra 15 milliards de transistors emballés à l’intérieur de chaque puce, contre 8,5 milliards de transistors trouvés à l’intérieur de chaque puce A13 Bionic. Plus le nombre de transistors à sabot dans un circuit intégré est élevé, plus il est puissant et économe en énergie.

TSMC affirme avoir une demande suffisante pour combler les lacunes de commande créées par une interdiction américaine d’expédier à Huawei



L’unité HiSilicon de Huawei aura également une puce de 5 nm livrée par TSMC cette année, bien que le SoC Kirin 1020 n’ait pas encore été dévoilé. Grâce à une nouvelle règle d’exportation mise en place par le Département américain du commerce, toute fonderie qui utilise la technologie américaine pour fabriquer des puces doit obtenir une licence. Cependant, les États-Unis donnent à TSMC jusqu’à la mi-septembre pour expédier des puces avancées à Huawei. Cela pourrait donner à ce dernier suffisamment de puces pour construire un nombre décent de ses combinés de la série Mate 40 plus tard cette année. Et nous ne devons pas oublier le plan de TSMC de construire une usine de fabrication de 12 milliards de dollars dans les États qui devrait produire des puces de 5 nm d’ici 2023; d’ici là, TSMC expédiera probablement des puces de 3 nm avec 300 millions de transistors par mm2. Cela se compare aux 171,3 millions de transistors par mm carré qui sont emballés dans les puces de 5 nm.

UNESelon Reuters, Kung Ming-hsin, le nouveau chef de l’agence de planification économique de Taïwan, a souligné aujourd’hui que les États-Unis n’essayaient pas de se mesurer aux relations de Taïwan avec la Chine. Hung a déclaré: « Les États-Unis n’ont pas demandé à Taiwan de couper tous les liens avec la Chine. Cela vise Huawei. » Kung note que « Quant à TSMC, bien que leurs commandes n’aient plus Huawei, elles ont été rapidement remplies, car d’autres personnes en ont vraiment besoin. » En tant que plus grande fonderie indépendante au monde et l’une des deux seules capables de produire des puces de 5 nm de pointe (Samsung est l’autre), Kung ne fait pas que promouvoir Taiwan lorsqu’il dit cela. Ses commentaires à propos de TSMC ont été appuyés par le président de la fonderie qui a déclaré plus tôt ce mois-ci que même si les États-Unis devaient empêcher sa société d’expédier des puces à Huawei, il y aurait suffisamment de demande d’autres sociétés pour combler rapidement toute lacune.

Kung dit que les États-Unis ont ciblé Huawei en raison de leurs liens perçus avec le gouvernement communiste chinois. Cependant, l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt (maintenant président du Defense Innovation Board du Pentagone) a récemment déclaré que les États-Unis tentent d’empêcher Huawei de réussir sur le marché des smartphones et des équipements de réseau où il est respectivement numéro deux et numéro un dans le monde. Selon Schmidt, les États-Unis estiment que les Chinois sont capables de voler la propriété intellectuelle et la technologie de copie. Si Schmidt a raison, les États-Unis ne sont pas non plus satisfaits Huawei dépassant Apple est devenu l’année dernière le deuxième fabricant mondial de smartphones. Bien qu’il ait été interdit par le département américain du Commerce de sa chaîne d’approvisionnement américaine, y compris Google Mobile Services, Huawei a augmenté ses expéditions de téléphones portables de 17,1% l’année dernière. L’ancien cadre de Google a déclaré que les dirigeants américains étaient contrariés qu’une entreprise chinoise produise de meilleurs produits que les entreprises américaines. Schmidt dit que punir Huawei pour son succès n’est pas la solution pour les entreprises américaines. Au lieu de cela, il dit que « la réponse à Huawei … est de rivaliser en ayant un produit et une gamme de produits aussi bons. »