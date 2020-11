TSM signe PowerOfEvil pour remplacer Bjergsen dans la voie médiane

TSM a acquis l’ancien FlyQuest mid laner PowerOfEvil avant la saison LCS 2021, a annoncé l’organisation aujourd’hui.

TSM a de grandes attentes pour les Allemands League of Legends joueur. L’un de ses principaux objectifs est de «montrer à tout le monde que l’Amérique du Nord est capable de sortir des groupes [at Worlds]», A déclaré PowerOfEvil dans la vidéo de révélation.

Bjergsen, qui a passé six ans en tant que mid laner pour TSM, a quitté la liste après la conclusion des Mondiaux 2020 plus tôt cette année. Il est passé au poste d’entraîneur-chef et s’est retiré de la compétition. « Avoir Bjergsen comme entraîneur-chef a beaucoup d’avantages pour moi en tant que mid laner », a déclaré PowerOfEvil.

TSM a fait face à l’une de ses pires années de compétition internationale jamais enregistrées en 2020. La formation n’a pas réussi à gagner un match dans la phase de groupes des Mondiaux plus tôt cette année. Le groupe C comprenait les troisième et quatrième têtes de série de la Corée et de la Chine dans Gen.G et LGD Gaming, mais TSM est tombé à plat et a terminé avec un record de 0-6.

PowerOfEvil, anciennement de FlyQuest, n’a pas encore remporté de trophée LCS. Mais il a terminé troisième des LCS Summer ces deux dernières années et a terminé deuxième des LCS 2020 Summer Playoffs, perdant de peu contre TSM 3-2 en finale.

Selon Jacob Wolf, TSM devrait apporter de nouveaux changements pendant l’intersaison, l’avenir du bot laner Doublelift étant apparemment incertain, ainsi que les postes de direction et de soutien encore à pourvoir.

