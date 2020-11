TSM se sépare de Broken Blade avant la saison 2021 des LCS

in

TSM a supprimé le top laner turc Broken Blade de sa liste LCS avant 2021 League of Legends saison, l’organisation a annoncé aujourd’hui.

«Je n’oublierai jamais les choses que j’ai apprises en étant sur TSM, je suis et je serai à jamais reconnaissant pour les expériences que j’ai faites», a écrit Broken Blade. «Merci à tous ceux qui m’ont soutenu jusqu’à présent et j’espère que vous continuerez à me soutenir partout où je vais.»

Aujourd’hui, nous disons adieu à @TSM_Brokenblade Merci bb, d’avoir fait partie de #TSM et de tout ton travail acharné, ton humour et ta positivité tout au long de ton séjour ici. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre nouvelle équipe et espérons que vous trouverez le succès que vous méritez! pic.twitter.com/LnvxGK2zkO – TSM (@TSM) 19 novembre 2020

Broken Blade a rejoint l’équipe LCS pour le Spring Split 2019, en remplacement de Hauntzer. Il a aidé TSM à rebondir après une cinquième place lors de la division d’été 2018 et une troisième place au printemps suivant. Avec Broken Blade occupant la première voie, TSM a finalement repris sa place de représentant nord-américain au Championnat du monde 2020 après avoir manqué l’événement pendant deux ans.

Malheureusement pour Broken Blade et TSM, l’équipe a mis fin aux championnats du monde de cette année sans remporter une seule victoire en série, établissant un nouveau record pour n’importe quelle équipe du groupe un dans l’histoire de l’événement.

Plus tôt dans la semaine, Jacob Wolf a annoncé que TSM était sur le point d’acquérir l’ancien champion du monde Huni. Le meilleur laner est actuellement sous contrat avec Evil Geniuses mais remplacerait Broken Blade sur la liste si l’affaire est conclue.

TSM a également été lié à SwordArt, vétéran de la LMS et de la LPL, qui signerait en tant que soutien de départ de l’équipe, selon Pablo Suárez d’Esportmaníacos. Mais selon Wolf, l’organisation nord-américaine a rencontré des obstacles lors de la signature du joueur taïwanais en raison de «problèmes d’immigration et de paiement».

Bien que l’organisation envisage d’apporter un certain nombre de modifications à sa liste, elle n’en est officiellement confirmée qu’une. L’équipe a dit au revoir au vétéran du milieu de terrain Bjergsen après sa retraite du jeu professionnel le mois dernier. Bjergsen assumera le rôle d’entraîneur-chef de l’alignement pour la saison 2021.

Pour remplacer Bjergsen, TSM appellerait l’ancien FlyQuest mid laner PowerofEvil, qui a été retiré de la base de données des contrats mondiaux de Riot Games lorsque la fenêtre de l’agence libre s’est ouverte le 16 novembre.

