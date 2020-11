TSM, FaZe Clan, T1 et Immortals sont les 4 dernières équipes à participer à l’événement principal VALORANT First Strike

Après quatre qualifications, la poussière est retombée et les quatre dernières équipes progressent vers l’Amérique du Nord VALORANT L’événement principal First Strike a été décidé.

TSM, FaZe Clan, T1 et Immortals rejoindront Team Envy, 100 Thieves, Sentinels et Renegades lors du dernier événement First Strike en décembre. Les huit équipes s’affronteront pour un prize pool de 100 000 $ et de nombreux droits de vantardise, ce tournoi déterminant qui est la meilleure équipe de NA.

Alors que les quatre dernières équipes ont de quoi se réjouir, l’UMG Closed Qualifier se poursuit avec les équipes en compétition pour le classement demain. FaZe affrontera T1 et les Immortels affronteront TSM en demi-finale. Les vainqueurs des deux matches s’affronteront pour déterminer qui sera la tête de série parmi les quatre derniers.

La formation prometteuse de T1 n’a pas perdu de série pendant la phase de groupes, battant successivement Dignitas, Immortals et une solide équipe Cloud9 Blue. Le chemin de FaZe était un peu plus difficile, d’autant plus qu’ils étaient malheureusement placés dans le groupe de la mort avec TSM, Andbox et NRG Esports. Bien qu’ils aient perdu contre TSM, FaZe a franchi le palier des perdants et a battu le général G en quarts de finale pour se qualifier pour le main event.

Les Immortels ont connu beaucoup de hauts et de bas pendant la qualification, Andrew «ShoT_UP» Orlowski mis à l’écart à mi-chemin avec une urgence sanitaire. Mais Ryan «Shanks» Ngo, qui avait déjà testé avec Dignitas, est intervenu et s’est avéré fatal pour les équipes adverses. Les Immortels, avec l’aide de leur nouveau sous-marin, passent aux huit derniers.

TSM est sans doute l’équipe la plus forte parmi les quatre dernières. L’équipe étoilée a changé sa strat pour l’UMG Closed Qualifier, exécutant trois duellistes et aucune sentinelle. Ce n’est pas la tactique la plus farfelue, surtout après que la mise à jour 1.11 a nerf les pièges de Cypher et Killjoy. Et bien qu’il y ait eu des difficultés de croissance contre NRG, la stratégie agressive de TSM a clairement joué en leur faveur.

En tant que quatre meilleures équipes du NSG Closed Qualifier, Envy, Sentinels, 100 Thieves et Renegades se sont déjà qualifiés et auront les meilleures têtes de série.

L’événement principal First Strike débutera le 3 décembre, marquant le plus grand VALORANT tournoi dans la courte durée du jeu.

