Tsinghua U. prend les meilleurs flops dans la bataille du cluster étudiant SC20

SPIT Clou pour acier, bétons dur et précontraint SC9-20 en bande boîte de 500 - SPIT - 011341

Avantages produit: Facile à installer : expansion avec tournevisCorps avec rainures pour une plus grande résistance et un meilleur ancrageDescription produit: Clou pour acier, bétons dur et précontraintApplications: Fixation de connecteurs de construction sur du boisDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre de