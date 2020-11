TSG Hoffenheim – 1. FC Union Berlin 1: 3: Union tire Hoffenheim décimé plus profondément dans la crise

L’ancienne star Max Kruse s’est assurée que les experts européens du TSG Hoffenheim ne réduisaient tout simplement pas leur pouvoir en Bundesliga. Le Kraichgauer, au succès international, a perdu contre l’Union Berlin lors du match de lundi de la sixième journée 1: 3 (0: 0) et attend un trio depuis la victoire de septembre sur le Bayern.

« Nous sommes heureux d’avoir gagné. Nous savions à quel point Hoffenheim était un adversaire fort. Il était clair que nous avions besoin d’une bonne journée », a déclaré Kruse au micro de DAZN. « Ce qui compte pour moi, ce n’est pas de savoir si je mets un ballon en moi-même, mais que nous gagnons le match. »

L’ancien joueur national Kruse a marqué d’un penalty (60e), et il a également préparé les buts de Joel Pohjanpalo (85e) et de Cedric Teuchert (90e + 4). Les capitales n’ont pas perdu en cinq matches. Avec la victoire, Union a dépassé le TSG, qui a dû agir en infériorité numérique pendant plus d’une demi-heure après avoir été expulsé contre Robert Skov (58e) et n’a réussi à égaliser entre-temps que grâce à Munas Dabbur (80e). Les Berlinois ont grimpé dans la moitié supérieure du tableau, TSG est à la douzième place.

L’équipe d’Hoffenheim a remporté sa dernière victoire jusqu’à présent il y a cinq semaines contre le triple vainqueur du Bayern Munich (4-1), et depuis, il n’y a eu qu’un point en quatre matches. Le bilan international est complètement différent. Après deux victoires au début de la Ligue Europa, le TSG peut prévoir le deuxième tour avec un autre succès jeudi contre le Slovan Liberec.

Au jeu des fantômes à Sinsheim, les animateurs ont développé une supériorité visuelle dans les premières minutes. Les Köpenickers, qui étaient également troublés en termes de personnel et ont dû se passer du capitaine Christopher Trimmel, du gardien Loris Karius, Marcus Ingvartsen, Nico Schlotterbeck, Anthony Ujah et Grischa Prömel, attendaient une contre-attaque.

Hoffenheim – Union: Usure d’opportunités des deux côtés

Au départ, aucune des deux stratégies n’a réussi – bien que l’attaquant Dabbur ait eu la tête du TSG à pied à la 15e minute avec sa double chance. En revanche, Taiwo Awoniyi aurait dû marquer après un corner de près (21e).

Après cela, il n’y avait plus grand chose à faire à l’offensive de chaque côté. La rencontre a été marquée par des duels. Les rangs défensifs ont surtout conservé le dessus. A la 34e minute, Stefan Posch, malade de Hoffenheim, a dû quitter le terrain, Skov a remplacé l’Autrichien. Le Danois s’est bien présenté et a préparé une opportunité pour Ishak Belfodil (36e).

Quatre minutes plus tard, les Berlinois avaient le cri aux lèvres, mais le gardien du TSG Oliver Baumann a réagi brillamment à la tête de Sebastian Griesbeck de près. Le gardien de l’Union Andreas Luthe a enregistré un résultat tout aussi bon contre une tête de Dabbur dans le temps d’arrêt en première mi-temps.

Au début du deuxième tour, les invités ont pris le commandement. Le leadership des Berlinois était dans l’air. C’est donc arrivé. Après le freinage d’urgence de Skov contre Griesbeck, Kruse ne s’est pas laissé demander deux fois par le point. Dabbur a marqué plus tard de l’autre côté avant que Pohjanpalo et Teuchert ne prennent la décision.

TSG Hoffenheim – Union Berlin: Les voix

Sebastian Hoeneß (entraîneur TSG Hoffenheim): « Nous sommes bien arrivés en première mi-temps, nous avons eu une ou deux bonnes occasions. Mais nous n’avons pas pris les devants. Au début de la seconde période, nous n’avions pas l’énergie. Nous étions trop nerveux. »

Urs Fischer (entraîneur de l’Union Berlin): « Félicitations aux gars. L’équipe a mis beaucoup plus de 90 minutes et s’est récompensée pour sa belle performance à la fin. C’était une très bonne performance. »

Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim) …

… Au jeu: « La déception est énorme. En première mi-temps, nous avons manqué le premier but. Ensuite, nous ne pouvons pas sortir de la mi-temps. Union joue alors bien par derrière et c’est là que se trouve le penalty. , a donné au ballon une bonne course malgré le fait qu’il était en infériorité numérique, puis l’a fait 1-1. Cela montre que nous voulons aller deuxième. Ensuite, nous obtenons le 2-1 amèrement. Dans l’ensemble, bien sûr, nous sommes tristes parce que nous avons fait un bon Nous avons fait le match, mais nous avons raté les buts. «

… sur la situation de pénalité: « Jetez un œil à Griesbeck, il mesure 1,90 m et a certainement 85 kilos et il y a un contact à l’épaule et il vole. D’accord, vous pouvez donner le penalty, mais si c’est un carton rouge, il n’y en a qu’un encore des cartons rouges. «

… à l’arbitre: « Il était le seul à ne pas avoir de niveau en Bundesliga. Que ce soit professionnellement ou en communication. Sans fond pour moi. »

Max Kruse (buteur 1. FC Union Berlin) …

… Au jeu: « Nous sommes heureux d’avoir gagné. Nous savions quels sont les adversaires forts de Hoffenheim, mais bien sûr ils ont joué en Ligue Europa jeudi aussi. Il était clair que nous avions besoin d’une bonne journée, mais nous l’avons fait en première mi-temps. déjà deux ou trois chances de marquer, mais ils peuvent aussi en avoir une. Cela va donc avec un match nul dans la mi-temps. Ensuite, bien sûr, nous obtenons le carton rouge et la pénalité, mais bien sûr, cela peut aussi être ennuyeux que nous obtenions 1-1 En fin de compte, nous avons bien joué nos chances et frappé les moments décisifs. «

… à propos de la sanction: « Je veux prendre les pénalités, je veux les encaisser et tant que ça marche bien, je serai probablement celui qui tirera ensuite. »

… à 3: 1: « Je marche au but seul, mais je vois Cédric Teuchert venir derrière moi. Si je tire, il est à 99%, quand je le répète, il est à 100%, alors j’ai choisi 100%. Nous sommes des athlètes d’équipe. et que je veux gagner ensemble. Si je ne fais pas cela et que nous obtenons toujours le 2: 2, je suis l’idiot de la nation. Pour moi, ce n’est pas que je le fais moi-même, mais que nous gagnons la partie. «

Sebastian Griesbeck (1. FC Union Berlin) …

… Au jeu: « Le match a demandé beaucoup d’énergie. Hoffenheim est une équipe solide, nous avons dû courir beaucoup, mais cela en valait la peine. La façon dont nous mettons en œuvre notre système et la façon dont tout le monde veut se battre avec et contre le ballon a été décisive. «

… à Max Kruse: « Il a vécu une expérience brutale et apporte beaucoup de calme. Bien sûr, il nous aide beaucoup. »

… au carton rouge: « Comme j’ai la règle en tête, si vous n’allez pas au ballon, il y a toujours cette double punition. Que cela ait du sens ou pas, c’est peut-être un peu trop dur, mais je ne me plains pas dans ce match. «

TSG Hoffenheim – Union Berlin: Les alignements

Hoffenheim: Baumann – Posch (34e Skov), Vogt, Akpoguma – Rudy, Samassekou, Sessegnon – Grillitsch (81e Gacinovic), Geiger (62e Baumgartner) – Belfodil (62e Adamyan), Dabbur (81e Klauss).

Berlin: Luthe – Friedrich, Knoche, Florian Hübner – Ryerson (87e Gießelmann), Andrich, Lenz – Griesbeck (87e Bülter), Gentner (83e Teuchert) – Kruse, Awoniyi (77e Pohjanpalo).