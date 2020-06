TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig 0: 2: le double pack d’Olmo adoucit le retour de Nagelsmann

Les débuts en double pack de Dani Olmo ont mis la Ligue des Champions à la portée du RB Leipzig. L’équipe de Leipzig a gagné 2: 0 (2: 0) au TSG Hoffenheim lorsque l’entraîneur Julian Nagelsmann est revenu sur son ancien lieu de travail. Avec la victoire au début de la 31e journée de Bundesliga, les Saxons, invaincus depuis douze matchs, ont consolidé la troisième place du tableau.

« La chose la plus importante était les trois points », a déclaré l’international de Leipzig Lukas Klostermann à DAZN: « Nous avons agi sauvagement entre les deux, nous aurions pu faire mieux. Mais la volonté et l’attitude ont fonctionné, donc c’était mérité à la fin. »

L’Espagnol Olmo, qui est passé du Dinamo Zagreb à RB en début d’année pour 19 millions d’euros, a marqué deux fois (9e et 11e). « Dani a une qualité extrême dans la boîte », a déclaré le directeur sportif de Leipzig, Markus Krösche DAZN: « C’est pourquoi nous l’avons signé. » Les Hoffenheimers, qui s’étaient séparés mardi du successeur de Nagelsmann, Alfred Schreuder, ont subi la première défaite après quatre matchs sans faillite. Néanmoins, le TSG continue de lutter pour son entrée en Ligue Europa.

Hoffenheim – Leipzig: les voix

Julian Nagelsmann (entraîneur du RB Leipzig) à propos du retour à l’ancien lieu de travail (avant le match): « Ce n’était pas si difficile de trouver la bonne cabine. Cependant, maintenant vous vous garez de l’autre côté que vous étiez habitué il y a trois ans. Bien sûr, c’est quelque chose de spécial, mais avec des spectateurs, cela aurait été plus agréable. Mais c’est naturel explicite. «

… à propos du jeu: « Ce fut un match très excitant. Nous avons eu la chance de notre côté contrairement aux dernières semaines. Nous avons pris les deux premières chances. Le match était très sauvage dans l’ensemble. Au final, c’était une victoire méritée. »

Alexander Rosen (directeur du football professionnel TSG 1899 Hoffenheim) à propos du jeu: « Nous ne sommes pas satisfaits d’avoir perdu par un double. Mais je suis toujours fier des garçons. Nous voulions être agressifs, affronter les adversaires, jouer les chances, et tout cela a fonctionné contre l’une des trois meilleures équipes d’Allemagne. Cette intense Notre façon de jouer devrait être la référence pour les matchs de la saison restante. Au sein de l’équipe d’entraîneurs, nous avons une idée similaire du football, la communication a bien fonctionné aujourd’hui et pendant les jours d’entraînement. Nous pouvons donc nous attaquer au reste des semaines. «

… sur la constellation actuelle des entraîneurs (avant le match): « C’est une solution Made in Hoffenheim. C’est une forme spéciale qui n’a jamais existé auparavant. Il faut regarder en arrière une semaine car il n’était pas prévu de jouer les quatre derniers matchs d’une manière différente. Nous allons tous nous séparer et cela a très bien fonctionné pendant la semaine. C’est une vraie équipe et pourtant il doit y avoir des rôles explicites. Je suis toujours directeur sportif et je ne serai pas en ligne en tant qu’entraîneur. L’entraîneur adjoint Matthias Kaltenbach sur la ligne, qui soutient les entraîneurs U19. «

TSG Hoffenheim RB Leipzig: le déroulement du jeu

Après la séparation de l’ancien assistant de Nagelsmann Schreuder en raison de « divergences sur la direction du club », les Kraichgauer ont été soignés par un sextet dans les jours qui ont précédé le match. En plus du directeur sportif Alexander Rosen, les entraîneurs adjoints comprenaient Matthias Kaltenbach, Michael Rechen, Timo Gross, Marcel Rapp et l’ancien professionnel Kai Herdling.

« Cette constellation n’était en aucun cas prévue », a expliqué Rosen, qui a au moins partiellement confirmé les rumeurs de dissonances entre Schreuder et les professionnels avant le coup d’envoi: « Il y a certainement eu des désaccords. Mais c’était tout à fait normal ».

Lors du match fantôme à Sinsheim, l’équipe de Nagelsmann n’était initialement physiquement présente. L’équipe dirigée par l’attaquant Timo Werner, qui jouera probablement pour Chelsea la saison à venir, est passée sur la défensive. Christoph Baumgartner a raté la belle occasion de mener le TSG (4e).

Puis les événements se sont retournés. Après une faute du gardien RB Peter Gulacsi sur Munas Dabbur, l’arbitre Tobias Welz (Wiesbaden) a d’abord décidé d’un penalty (5e). Après vérification par l’assistant vidéo, la pénalité a été retirée en raison d’un précédent handball de Baumgartner.

RB Leipzig: la double frappe d’Olmo décide du match

Les invités, qui devaient se débrouiller sans le Dayot Upamecano suspendu, ont profité de la confusion des froids glacés des Hoffenheim. La double frappe d’Olmos, qui a marqué ses buts en Bundesliga numéro deux et trois, a révélé des faiblesses majeures dans la défense du TSG.

Ensuite, cela s’est déroulé d’une manière extravagante. Le Kraichgauer, qui n’avait pas le capitaine bloqué Benjamin Hübner, a poussé pour la connexion. La plus belle occasion a été ratée par Dabbur, qui a frappé la barre transversale avec sa tête (27.). Onze minutes plus tard, Baumgartner échoue à Gulacsi. En revanche, Werner a raté la grosse chance du troisième but RB (44e).

Au début du deuxième tour, le vice-champion du monde croate Andrej Kramaric est entré en jeu chez TSG. Sebastian Rudy a donné l’occasion de rejoindre (52e) pour les hôtes dédiés. En ce qui concerne les longues périodes de la première mi-temps, Leipzig était beaucoup trop passif, l’avance de deux buts pour les quarts de finale de première classe était flatteuse. Ce n’est que dans la phase finale que Leipzig est à nouveau apparu, Christopher Nkunku seul récompensé à plusieurs reprises, une tentative ultérieure a frappé le poteau (90. + 2).

TSG Hoffenheim – RB Leipzig: la composition