Tsai Chin se fait prendre dans une guerre de Chinatown – / Film

Une grand-mère est prise dans une guerre des gangs de Chinatown après être tombée sur un sac plein d’argent. Cela ressemble au début d’une blague, ou à la prémisse d’un néo-noir passionnant et inattendu réalisé par Sasie Sealy. Heureusement, Chanceux grand-mère est le dernier, bien que ce film de braquage ne soit pas sans rire. Tsai Chin joue le rôle de la grand-mère récemment veuve, qui croit qu’elle est sur la bonne voie quand un sac d’argent tombe littéralement sur ses genoux. Mais ce n’est que le début de ses ennuis. Regarder le Chanceux grand-mère bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Lucky Grandma

Chin (Le club Joie de la chance) joue le rôle d’une veuve sans le sou qui est au bout de sa corde lorsqu’elle perd gros dans un casino, seulement pour qu’un sac d’argent tombe sur ses genoux. Mais le coup de chance vient avec un inconvénient majeur: l’argent appartenait à des gangsters locaux de Chinatown, qui font la guerre pour récupérer le sac. Corey Ha, Michael Tow, Woody Fu, Wai Ching Ho, et Clem Cheung également star.

J’ai eu la chance de voir Chanceux grand-mère à Tribeca l’année dernière et il est rapidement devenu l’un de mes films préférés au festival. Une comédie noire vissée mélangée à un néo-noir, Chanceux grand-mère est élégant et amusant, centré sur une performance dynamique et unique de Chin. Comme je l’ai écrit dans ma critique, « Chin est un tsunami de charisme dans ce rôle, rayonnant de fraîcheur et cherchant tout le monde comme si elle avait vécu dur et joué plus dur … C’est l’un des personnages les plus âgés les plus riches à avoir jamais honoré nos écrans, et Chin semble ravi de jouer un personnage si difficile et compliqué. «

Voici le synopsis de Chanceux grand-mère:

Au cœur de Chinatown, à New York, une grand-mère de 80 ans (Tsai Chin), veuve et fumeuse de chaînes, est impatiente de vivre sa vie en tant que femme indépendante, malgré les inquiétudes de sa famille. Quand une diseuse de bonne aventure locale (Wai Ching Ho) prédit un jour des plus propices à son avenir, grand-mère décide de se diriger vers le casino et fait tapis, seulement pour se poser du mauvais côté de la chance … attirant soudainement l’attention de certains gangsters locaux . Désespérée de se protéger, grand-mère utilise les services d’un garde du corps d’un gang rival (Corey Ha) et se retrouve rapidement en plein milieu d’une guerre de gangs dans le quartier chinois.

Chanceux grand-mère premières «dans les théâtres virtuels», AKA sur le numérique et à la demande, sur 22 mai 2020.

