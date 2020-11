Trump va-t-il concéder? La famille du président est divisée lors de son prochain déménagement

Le refus du président Donald Trump d’accepter qu’il a perdu l’élection au profit du président élu Joe Biden l’a pris entre une scission au sein de sa propre famille sur l’opportunité de concéder ou d’essayer de combattre les résultats devant les tribunaux, selon CNN.

Le média a rapporté dimanche que la première dame Melania Trump et le conseiller principal de la Maison Blanche Jared Kushner – le gendre de Trump – encourageaient le président à faire un discours de concession à la nation cette semaine. De l’autre côté se trouvent les fils de Trump, Eric et Donald Trump Jr., qui l’exhortent à poursuivre les poursuites contestant les résultats dans des États clés comme la Pennsylvanie, qui ont poussé les agences de presse à déclarer Biden vainqueur après que les votes par correspondance aient donné au démocrate. la tête.

Le porte-parole de la campagne Trump, Jason Miller, a nié les informations de CNN, affirmant que Kushner n’avait pas fait une telle démarche.

«Cette histoire n’est pas vraie. Compte tenu des résultats électoraux indéterminés dans plusieurs États, de graves irrégularités de vote et du manque de transparence dans d’autres, Jared a conseillé à @realDonaldTrump de poursuivre tous les recours juridiques disponibles pour garantir l’exactitude, » Miller a tweeté Dimanche.

Miller a également retweeté une déclaration du première dame qui a dit, «Le peuple américain mérite des élections justes. Chaque vote légal – et non illégal – doit être compté. Nous devons protéger notre démocratie en toute transparence. »

La campagne de Trump a déjà déposé un certain nombre de poursuites accusant plusieurs États du champ de bataille – dont la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada et le Michigan – de fraude électorale, mais ils n’ont pas fourni de preuves.

Trump jouait au golf sur son parcours de Sterling, en Virginie, lorsque la course a été organisée samedi matin. Peu de temps après, un communiqué publié à l’issue de la campagne Trump a accusé Biden de «s’être précipité pour se faire passer pour le vainqueur à tort» et que la course est «loin d’être terminée».

Certains républicains de premier plan ont exprimé leur soutien au défi de Trump, notamment les sénateurs Lindsay Graham et Ted Cruz, qui ont déclaré dans les médias sociaux et dans des interviews par câble que le président ne devait pas céder.

«Je pense que le président Trump a toujours un chemin vers la victoire, et ce chemin consiste à compter chaque vote légal qui a été émis, mais aussi à ne pas compter les votes qui ont été émis frauduleusement ou illégalement, et nous avons un processus légal pour déterminer ce qui légal et ce qui ne l’est pas », a déclaré Cruz à Fox News, soulignant une erreur qui comptait plusieurs milliers de votes Trump dans le Michigan pour Biden. Cette erreur n’était nulle part suffisante pour faire basculer le Michigan vers Trump, car il traîne Biden dans cet État par environ 146000 voix.

«Si les républicains ne contestent pas et ne changent pas le système électoral américain, il n’y aura plus jamais un autre président républicain élu à nouveau», a déclaré Graham sur Fox News. «Le président Trump ne doit pas céder, nous sommes à 10 000 voix en Géorgie, il va gagner la Caroline du Nord, nous sommes passés de 93 000 voix à 20 000 voix en Arizona, où il y a plus de voix à compter. Il y a des allégations de défaillance du système, de fraude. »

Même si la prédiction de Graham était vraie, la victoire de Trump dans ces États ne suffirait pas à lui donner les 270 voix électorales nécessaires pour remporter la réélection. Même sans ces États, Biden devrait remporter 279 votes électoraux. Actuellement, il est en passe de terminer avec 306, le même montant que Trump a remporté il y a quatre ans.

Pendant ce temps, d’autres républicains ont déclaré à la presse que Trump ne devrait pas contester les résultats ou remettre en question les élections.

« La réalité est, étant donné que les statisticiens sont parvenus à une conclusion à ce stade, je pense que nous sommes derrière le nouveau président », a déclaré le sénateur Mitt Romney à Jake Tapper de CNN sur « l’état de l’Union ».

Le seul républicain majeur qui n’a pas beaucoup parlé sur la question est le chef de la majorité du sénateur Mitch McConnell, qui devrait garder le contrôle du Sénat à moins que les démocrates ne remportent les deux élections de Géorgie en janvier et ne forcent une égalité de 50 à 50 sièges. Plus tôt dans la semaine, McConnell a déclaré dans un communiqué que « chaque vote légal devrait être compté » mais n’a pas ouvertement encouragé le président à intenter une action en justice pour contester les résultats.