Trump suggère de renvoyer Fauci «  un peu après l’élection  » (vidéo)

Donald Trump a été très occupé le dernier week-end avant le jour des élections, frappant cinq États différents pour cinq rassemblements différents dimanche seulement. Le dernier d’entre eux était à Opa-Locka, en Floride, où il a dit avec désinvolture à la foule que le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, ne traînerait probablement pas longtemps à la Maison Blanche.

Trump n’a pas carrément dit qu’il allait certainement renvoyer Fauci, mais il est arrivé aussi près que possible de le dire sans le faire. Voici comment cette partie du discours de Trump, qui a duré environ une heure et s’est terminée après minuit localement, s’est déroulée.

«Je viens de quitter un pays – je viens de quitter un État, un État verrouillé. J’en ai laissé deux. Et ils ne sont pas heureux à ce sujet, je vais vous le dire tout de suite », a déclaré Trump, avant de présenter une théorie du complot selon laquelle les démocrates cesseront de se soucier de la pandémie COVID-19 immédiatement après les élections.

«Tu sais ce qui va leur arriver? Le 4 novembre, le lendemain, ils diront: «Très bien, nous allons ouvrir maintenant. C’est pourquoi ils se bloquent. Mais nous allons avoir un vaccin sûr qui mettra fin à la pandémie.

«Sans ça, c’est arrondi – je le dis, ça les rend fous, c’est arrondi. Parce que tout ce qu’ils veulent faire, vous tournez les nouvelles, COVID COVID COVID COVID COVID. Voudrais parler de COVID. Et puis la prochaine fois, voici ce qui se passe. Le 4 novembre, vous n’en entendrez pas trop parler. Vous n’en entendrez pas trop parler.

À ce stade, sans invite directe de Trump, la foule a commencé à scander «Fire Fauci». Trump l’a juste trempé pendant environ 15 secondes avant d’intervenir.

« Ne le dites à personne, mais laissez-moi attendre un peu après les élections », a déclaré Trump sous les applaudissements.

«J’apprécie les conseils. J’apprécie cela. Non, il s’est beaucoup trompé, c’est un homme gentil. Il s’est trompé sur beaucoup de choses. «Ne portez en aucun cas de masque», dit-il. «Ne vous approchez pas de la Chine», a-t-il dit. Et il a dit plus tard que Trump, le président Trump, avait sauvé des dizaines de milliers de vies parce que j’avais fermé tôt. Mais qu’en est-il de ça? Et pourquoi pas Joe endormi?

Ce qui a probablement déclenché la foule cette fois, ce sont les commentaires du Dr Fauci des derniers jours dans lesquels il a dit des choses assez désastreuses sur l’état de la réponse aux coronavirus en Amérique. Les États-Unis enregistrent actuellement des infections record par COVID, avec un peu moins de 100000 nouveaux cas signalés vendredi. Plus de 230000 Américains sont morts d’infections au COVID-19.

Vous pouvez regarder la partie citée du discours de Trump dimanche soir en Floride dans la vidéo intégrée en haut de cet article.