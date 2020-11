Trump remporte le Kentucky et la Virginie occidentale tandis que le Vermont et la Virginie soutiennent Biden

in



Les premiers résultats des élections aux États-Unis montrent que les États républicains traditionnels du Kentucky et de la Virginie-Occidentale ont voté pour Donald Trump, tandis que le Vermont et la Virginie ont soutenu Jo Biden.Moments après la clôture des premiers sondages à minuit GMT, le Kentucky a déclaré que le président Trump était le gagnant de C’est huit votes électoraux. L’Associated Press a déclaré le président Trump vainqueur du Kentucky sur la base de l’analyse précoce des statistiques de vote. L’État a longtemps favorisé les candidats républicains, le dernier démocrate à avoir remporté l’État étant Bill Clinton en 1996. Le premier bulletin politique a coupé le bruit Le président Trump a également remporté les cinq voix de la Virginie-Occidentale. Vermont, un État traditionnellement démocrate. Les démocrates ont remporté l’État à chaque élection présidentielle depuis 1992. Cela lui donne trois voix. Il a également remporté la Virginie, lui donnant 13 voix électorales. L’État était auparavant un État swing, mais il s’est récemment tourné vers les démocrates.Le président Trump devait également remporter les onze votes des collèges électoraux de l’Indiana – le siège de l’État au vice-président Mike Pence.Polls également fermés en Géorgie, en Caroline du Sud, en Ohio et Caroline du Nord, mais les résultats sont encore trop proches pour être annoncés.

