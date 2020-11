Trump refuse de concéder – Axios

Le président Trump a clairement indiqué samedi qu’il ne concéderait pas à Joe Biden ou ne se contenterait pas de sa victoire projetée, affirmant que l’élection était « retirée de la fin ». » le lundi. La campagne de marketing de Trump a déjà lancé une séquence de revendications autorisées sans fondement en opposition au vote de 2020, ainsi que des poursuites en Géorgie et au Michigan qui avaient été rapidement rejetées. Ses allégations de fraude électorale ont été faites sans preuve.- – – Ce qu’il dit: «Tout le monde sait pourquoi Joe Biden se précipite pour poser faussement parce que le gagnant, et pourquoi ses alliés des médias essaient si laborieusement de l’aider: ils ne le font pas. t besoin que la réalité soit découverte. La simple vérité est que cette élection est loin d’être terminée. »- Affirmation de Trump« Joe Biden n’a pas reçu de licence parce que le vainqueur de tous les États, sans parler des États extrêmement contestés, se dirige vers les recomptages nécessaires, ou indique le lieu de notre marketing La campagne a des défis légitimes et authentiques autorisés qui pourraient décider du vainqueur du dernier mot. »En Pennsylvanie, par exemple, nos observateurs autorisés n’avaient pas le droit d’entrer de manière significative pour examiner le déroulement du comptage. Les votes autorisés déterminent qui est le président, pas les médias d’information. »À partir de lundi, notre campagne de marketing commencera à poursuivre notre cause devant le tribunal pour s’assurer que les directives juridiques électorales sont totalement respectées et que le gagnant légitime est assis. Les citoyens américains ont droit à une élection sincère: ce qui signifie compter tous les bulletins de vote autorisés, et ne jamais compter les bulletins illégaux. «C’est la seule méthode pour s’assurer que le grand public a pleinement confiance en notre élection. Il reste étonnant que la campagne de marketing de Biden refuse d’accepter ce précepte principal et ait besoin que les bulletins de vote soient comptés même s’ils sont frauduleux, fabriqués ou solides par des électeurs non éligibles ou décédés. dépend de la pièce – après quoi lutter dans la salle d’audience pour barrer leur entrée. «Alors, que cache Biden? Je ne peux pas me détendre tant que les Américains n’ont pas le vote sincère qu’ils méritent et que la démocratie appelle. »Après samedi, Trump s’est rendu sur Twitter pour procéder à des allégations sans fondement de fraude électorale. «J’ai gagné les élections», a-t-il tweeté. Twitter a signalé le tweet, avertissant: « Cette déclaration sur la fraude électorale est contestée. »

SAMSUNG SIDE BY SIDE RS67N8211S9 Lien vers le site du fabricant

Olympique Lyonnais Jeu de bataille - Top Trumps OL - Foot Lyon

Olympique Lyonnais Jeu de bataille - Top Trumps OL - Foot Lyon

Thon Case dpa Core 4099 cello trump Thon Case dpa Core 4099 cello trumpet; case suitable for clip-on microphone from DPA d: vote Core, for items: 434984, 434979, 434974, 434981, 434975, 434977, 434983, 446712; made of 6.8mm plastic black, 22 x 22mm aluminum edge, 2 case locks, 1 handle, 2 locking hinges, 8 small ball corners, foam inlay, weight

Bach LT190LS1B Commercial Bb-Trumpe Bach LT190LS1B Commercial, Trompette en Sib, Perce L: 11,73 mm, Pavillon 1 pièce martelé à la main en bronze, Diamètre du pavillon: 127 mm, Bord du pavillon plat (à la française), Pavillon allégé #1, Branche d'embouchure modifiée #43 en laiton, Cheminées des pistons 2 pièces, Epaisseur de paroi: Mince,

Ritter RBS7D Trumper/Flugelh/Cor MGB Ritter RBS7D Trumpet/Flugelh/Cor MGB, Housse pour trompette, cor ou bugle, Rembourrage de 25 mm dont 20 mm en mousse haute densité et 5 mm de mousse douce, Résistant aux projections d'eau, Réflecteurs intégrés pour la sécurité routière, Système ""All-Around-Piping"" pour une meilleure absorption des chocs,