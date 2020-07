Trump perd parce que «  les électeurs veulent que vous vous souciez de savoir s’ils vivent ou meurent  » (vidéo)

Stephen Colbert a ouvert un nouvel épisode de «The Late Show» mercredi soir avec, comme toujours, un monologue politiquement chargé. cette fois-ci, il s’est moqué de l’absence persistante de stratégie contre les coronavirus de Donald Trump, de son étrange compliment à Ghislaine Maxwell mardi et de la raison pour laquelle les chiffres des sondages de Trump sont si catastrophiques à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus de l’élection.

«Trump parle à nouveau du coronavirus parce qu’il est désespéré. À l’heure actuelle, la seule chose qui augmente plus rapidement que le nombre de cas de COVID, ce sont les chances que Joe Biden soit président. Parce qu’il s’avère que les électeurs veulent que vous vous souciez de savoir s’ils vivent ou meurent », a plaisanté Colbert à la fin du monologue.

«L’avance de Biden est en grande partie grâce à la banlieue. Maintenant, selon les sondages de sortie de 2016, Trump a gagné les électeurs de banlieue par quatre points. Mais dans la moyenne de tous les sondages, Biden est en avance de plus de 15 points avec les électeurs de banlieue. Trump doit faire appel aux banlieues. Si cela empire, il va devoir remplacer Mike Pence par une tondeuse autoportée. Maintenant, pour effrayer les banlieusards, Trump affirme qu’ils seront confrontés à une augmentation de la criminalité et à la baisse des valeurs de la maison si un démocrate est à la Maison Blanche. Et il n’a pas été subtil à ce sujet.

« The Late Show » a ensuite déclenché un clip de Trump déclarant: « Les gens ont travaillé toute leur vie pour entrer dans une communauté, et maintenant ils vont le regarder aller en enfer. »

« Aller en enfer? » Demanda Colbert incrédule. «Nous avons été enfermés dans nos maisons pendant les quatre derniers mois, effrayés de toucher nos courses ou les uns les autres, ne laissant attendre que dans de longues files d’attente socialement éloignées pour que quelqu’un puisse enfoncer un coton-tige dans notre cerveau. Ce c’est l’enfer. Tout ce qui nous manque, c’est le diable.

Une image de Trump, avec un éclairage sombre et quelque chose en arrière-plan de la série faisant apparaître un peu comme s’il avait des cornes, est apparue à l’écran, faisant japper Colbert.

Colbert s’est ensuite moqué d’une publicité que la campagne Trump a mise en circulation, une publicité qui, selon Colbert, faisait partie de la «campagne de peur de la loi et de l’ordre» de Trump. L’annonce montre un couple de personnes âgées dans une maison sombre tandis que des clips d’information sur Biden annulant le financement de la police jouent. Nous pouvons entendre Sean Hannity affirmer que Biden est «absolument d’accord avec la suppression du financement de la police».

Et le kicker: quelqu’un essaie de s’introduire par effraction dans la maison, mais le couple ne peut pas appeler la police car ils ont été exclus.

«C’est terrifiant. Des criminels armés font irruption dans les maisons de retraite. Mais du bon côté, il est porter un masque. Cela exclut donc le gouverneur de Géorgie », a plaisanté Colbert. «Maintenant, comme beaucoup de films effrayants, cette publicité est fictive parce que, comme plusieurs médias, y compris Fox News, ont vérifié les faits, Joe Biden n’a pas appelé à la suppression du financement de la police. Et comme Joe Biden l’a dit dans un récent éditorial: « Je ne suis pas en faveur de la dissociation de la police. » Et vous pouvez dire que l’annonce est un mensonge, car ils n’ont pas d’audio de Biden disant qu’il va dissiper la police. Alors à la place, ils font ça.

« The Late Show » a ensuite sorti la partie de l’annonce d’Hannity.

«Joe Biden a déclaré qu’il était tout à fait d’accord avec la suppression du financement de la police. Écoutez attentivement », dit Hannity, puis la publicité suit cela avec un extrait de Biden disant:« Oui. Absolument. »

«Ils ont simplement sorti cette ligne de son contexte à partir d’une interview où on lui a demandé si le gouvernement devait transférer une partie du financement vers les agences de services sociaux», a précisé Colbert au nom de l’annonce trompeuse. «N’importe qui peut saisir cet audio pour que Joe Biden soit d’accord avec tout ce qu’il dit. N’est-ce pas vrai Joe?

Puis « The Late Show » a joué le clip de Biden déclarant: « Oui. Absolument. »

Colbert a terminé ce fil de discussion en notant que l’annonce alarmiste aurait pu facilement être réalisée à partir de clips de «Home Alone».

Vous pouvez regarder l’intégralité du monologue de l’épisode de mercredi soir de «The Late Show With Stephen Colbert» dans la vidéo intégrée en haut de cet article, ou ici sur Youtube.