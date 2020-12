Trump menace de veto sur le projet de loi sur la défense dans une colère apparente à cause de choses méchantes dites à son sujet sur Twitter

Mardi soir, Donald Trump a interrompu ses tentatives infructueuses jusqu’à présent de subvertir l’élection de 2020 en menaçant de mettre son veto à un projet de loi de politique militaire annuel si le Congrès n’abrogeait pas les règles protégeant les sites Web de la responsabilité du contenu créé par des utilisateurs tiers.

«L’article 230, qui est un cadeau de protection contre la responsabilité des États-Unis à« Big Tech »(les seules entreprises en Amérique qui l’ont – le bien-être des entreprises!), Est une menace sérieuse pour notre sécurité nationale et notre intégrité électorale. Notre pays ne pourra jamais être sûr et sécurisé si nous le permettons », a tweeté Trump. «Par conséquent, si l’article 230, très dangereux et injuste, n’est pas complètement abrogé dans le cadre de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), je serai obligé de VETO sans équivoque le projet de loi lorsqu’il sera envoyé au très beau bureau Resolute. Reprenez l’Amérique MAINTENANT. Merci! »

Ce à quoi Trump fait référence est l’article 230 de la loi sur la décence des communications, qui stipule que «Aucun fournisseur ou utilisateur d’un service informatique interactif ne doit être traité comme l’éditeur ou l’orateur de toute information fournie par un autre fournisseur de contenu d’information.» En d’autres termes, si quelqu’un publie quelque chose dans la section des commentaires d’un site Web, ou écrit un tweet, que plus tard il est jugé criminel, la plate-forme elle-même ne peut être tenue pour responsable.

Il couvre les FAI ainsi que pratiquement toute partie d’Internet qui autorise le contenu de tiers, et en est fondamentalement une partie majeure – peut-être la grande partie – pourquoi Internet existe comme il le fait aujourd’hui. Plus important encore dans cette situation, c’est aussi essentiellement la seule raison pour laquelle les sites de médias sociaux comme Twitter et Facebook, et les sites de contenu généré par les utilisateurs comme YouTube ou les plateformes de blogs personnels, peuvent exister.

Trump a été dans les bras au sujet de l’article 230 depuis le jour de Thanksgiving, quand il a commencé à délirer sur Twitter qu’il doit être éliminé. Ce jour-là, Trump a insisté sur le fait que l’existence même de l’article 230 constituait une menace pour la sécurité nationale. Il n’a pas dit précisément pourquoi ni quelle était cette menace de «sécurité nationale», mais le contexte important est que ses demandes sont venues alors que le hashtag «#DiaperDon» est devenu l’élément le plus tendance sur Twitter.

Au cas où vous auriez besoin de le savoir, #DiaperDon a commencé à être tendance après que Trump ait pris une photo embarrassante assise au bureau Resolute avec ce qui semblait être un rembourrage supplémentaire dans son pantalon. Passer à mardi et bien, il semble que Trump en soit toujours fou.

Le projet de loi Trump menace de mettre son veto sur la politique du Pentagone et, selon l’Associated Press, «cimente les décisions concernant les niveaux de troupes, les nouveaux systèmes d’armes et l’état de préparation militaire, la politique du personnel militaire et d’autres objectifs militaires». Il est passé avec le soutien bipartisan chaque année depuis 1961.

Et Donald Trump menace de le retarder parce qu’il n’aime pas que les gens disent des choses méchantes à son sujet sur Twitter.