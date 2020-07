Trump est «  obsédé par le fait de prouver à tout le monde que son cerveau fonctionne  » (vidéo)

Le grand sujet parmi les animateurs de télévision de fin de soirée jeudi soir était, sans aucun doute, tout le truc de Donald Trump «personne, femme, homme, caméra, télévision», car sa plus récente interview à Fox News a été diffusée mercredi après que les émissions de fin de soirée aient enregistré leurs épisodes. Et sur «Late Night With Seth Meyers» de jeudi, Meyers a consacré la majeure partie d’un nouveau segment «A Closer Look» à se moquer.

«Il y a beaucoup de choses dont vous aimeriez que le président des États-Unis soit obsédé par un moment comme celui-ci», a déclaré Meyers pour lancer le segment. «Ce serait formidable, par exemple, si le président était obsédé par la suppression du coronavirus et la mise en place d’un système rigoureux de test, de traçage et d’isolement. Ou si le président était obsédé par la fin du racisme systémique et de la brutalité policière. Ou mettre fin à la pauvreté. Ou faire en sorte que les dizaines de millions d’Américains sans emploi et bien d’autres encore confrontés à l’expulsion ou à la perte de leur assurance maladie aient l’aide dont ils ont besoin pour survivre.

«Au lieu de cela, nous avons un président qui est obsédé par le fait de prouver à tout le monde que son cerveau fonctionne. Hier soir, lors d’une interview sur Fox News, il a encore une fois évoqué le test cognitif qu’il a passé qu’il est censé avoir réussi. Vous savez, celui qu’ils vous donnent pour voir si vous souffrez de démence.

Et puis « Late Night » a sorti le clip. le agrafe. Vous le savez probablement déjà si vous avez trouvé votre chemin ici, mais au cas où vous ne le feriez pas, voici ce que Trump a dit dans le clip en question.

«Donc, la dernière fois que j’étais à l’hôpital, il y a probablement un an, un peu moins d’un an, j’ai demandé au médecin, j’ai dit, y a-t-il une sorte de test cognitif que je pourrais passer parce que j’ai entendu à propos de ça. Parce que je veux faire taire ces gens », a déclaré Trump, faisant référence aux gens qui remettent en question sa capacité mentale et émotionnelle à être président.

«J’ai dit au médecin, c’était le Dr Ronny Jackson, j’ai dit, y a-t-il une sorte de test, un test d’acuité, et il a dit que oui. Et il l’a nommée, quelle qu’elle soit, et c’était trente ou trente-cinq questions. Les premières questions sont très faciles, les dernières sont beaucoup plus difficiles. Comme une question de mémoire, c’est comme si vous alliez, «personne, femme, homme, caméra, télé». Alors ils disent, pouvez-vous répéter cela? Alors j’ai dit oui, donc c’est ‘personne, femme, homme, caméra, télé.’ »

Ce n’était pas la dernière fois que Trump disait «personne, femme, homme, caméra, télé» pendant l’interview, au cas où vous vous poseriez la question.

En tout cas, Meyers s’est joyeusement moqué de l’étrange enthousiasme de Trump pour le test.

«Oh mon Dieu, il peut nommer cinq objets dans son champ de vision! Comment fait-il? Envoyez à cet homme sa bourse MacArthur Genius. Appelle Mensa au téléphone, ils voudront voir ça. C’est comme si les esprits d’Einstein, Hawking, Kasparov et Jobs étaient tous réunis en un seul puis enfoncés dans le corps d’un morse alcoolique », a plaisanté Meyers.

«Sérieusement, mec, ce n’est pas un test pour voir à quel point vous êtes intelligent. C’est un test pour voir si vous allez bien. Lorsque l’arbitre demande à un boxeur dans quelle ville il se trouve, ce n’est pas un test de géographie. C’est un test qu’ils donnent à grand-père pour voir s’ils peuvent continuer à vivre dans leur maison.

Plus tard, Meyers s’est penché sur une partie spécifique de la citation de Trump ci-dessus. Cette partie: «J’ai dit, y a-t-il une sorte de test, un test d’acuité, et il a dit que oui. Et il l’a nommé, quoi que ce soit… »

«Honnêtement, ce n’est pas si fou d’oublier le nom du test. À moins que ce ne soit un test de mémoire et que vous envisagiez d’aller à la télévision et de vous vanter de l’avoir fait », a déclaré Meyers. «Il est comme un élève de 8e qui dit à son copain qu’il a une petite amie et quand ils lui demandent son nom, il dit:« J’ai oublié ». Tu dois être prêt pour les questions de suivi, chien. Ne vous efforcez pas de présenter un test qui, selon vous, prouve votre acuité mentale, si vous ne vous souvenez même pas de son nom.

Ce n’est pas que du plaisir et des jeux, bien sûr. Plus tard dans le segment, Meyers nous a rappelé que Trump est toujours une force destructrice, quelles que soient les absurdités qu’il dit à propos de son test cognitif.

«N’importe qui devrait être en mesure de voir à quel point cela se passe, si vous pouvez identifier un éléphant sur un morceau de papier ou non. Le président est un dictateur en herbe qui utilise les forces paramilitaires comme sa propre police secrète. Pendant ce temps, il se moque des dizaines de millions d’Américains souffrant d’une pandémie incontrôlable qu’il a ignorée pendant des mois.

Vous pouvez regarder l’intégralité du segment «A Closer Look» de l’épisode de jeudi de «Late Night With Seth Meyers» dans la vidéo intégrée en haut de cet article, ou ici sur YouTube.