Trump est «  comme un tout-petit trop sauté sur le sucre pour aller se coucher  » avec de fausses allégations de fraude

Alors que les hôtes de fin de soirée du réseau se sont réjouis de la victoire de Joe Biden sur Donald Trump pendant une minute plus tôt cette semaine, nous sommes maintenant revenus à la situation avant grâce aux tentatives continues de Trump de rester en tant que président non élu. Comme l’a dit Stephen Colbert lors de son monologue de «Late Show» mercredi soir, «sortir ce gars du bureau va être un parcours cahoteux.»

« Cela fait cinq jours qu’il est devenu clair que Joe Biden a remporté l’élection, à quel point le président actuel a refusé de céder, s’est collé au Resolute Desk et a giflé un panneau sur la porte du bureau ovale qui disait: ». Il est comme un enfant en bas âge trop sauté sur le sucre pour aller au lit, »se moqua Colbert.

«Il n’y a aucun raisonnement avec lui à ce stade. Il suffit de le laisser se fatiguer, d’attendre qu’il s’endorme sur le sol de la cuisine et d’espérer qu’il n’a pas conspiré avec le chien pour organiser un coup d’État. Et je vais vous donner les dernières nouvelles de mon segment de plus de 70 jours. »

Puis « The Late Show With Stephen Colbert » a sorti une drôle de petite vidéo de titre dans laquelle un dessin animé Trump crie « coup d’Etat » encore et encore, avant qu’un narrateur ne lise le nom du segment: « The Road From the White House ».

«Eh bien, attachez-vous, copains, parce que sortir ce gars du bureau va être un parcours cahoteux. Hier, l’administration a destitué de hauts responsables de la défense et installé des loyalistes déclenchant l’alarme au Pentagone. Et on me dit que nous avons des images de cette alarme », a déclaré Colbert.

Coupure sur une vidéo d’un haut-parleur du système de sonorisation, avec le son de Trump criant à plusieurs reprises «J’ai gagné» au son d’une sirène de raid aérien.

Colbert continua.

«Les présidents ne licencient généralement pas les hauts responsables de la défense lorsqu’ils prévoient de quitter leurs fonctions pour quelques mois. Un responsable de la défense l’a exprimé ainsi: «C’est effrayant. C’est très troublant. Ce sont des mouvements de dictateur. Oui, mais ils ont inspiré un nouveau remix passionnant de Maroon 5 », a déclaré Colbert, avant de présenter une autre petite vidéo loufoque que son équipe a créée.

Cette fois, c’était une vidéo de Trump faisant sa terrible danse «YMCA» sur une version modifiée à la hâte de «Moves Like Jagger» – cette fois, c’est «Moves Like Staline».

«Si ce n’est pas assez dictateur pour vous, mon cher dirigeant était mécontent de ces responsables en partie parce qu’ils ‘ont résisté aux supplications du président de mettre à disposition des armes militaires, y compris des chars et des jets, pour les expositions de vacances orchestrées par Trump’ ‘, a déclaré Colbert.

« Oh oui, parce que ce n’est pas le défilé de Thanksgiving jusqu’à ce que vous voyiez le Père Noël chevaucher son arme nucléaire de Noël. »

Vous pouvez consulter l’intégralité du monologue de Colbert de l’épisode de mercredi soir de «The Late Show With Stephen Colbert» dans la vidéo intégrée en haut de cet article.