Trump dit que personne ne remet plus en question sa compétence mentale (vidéo)

Jeudi, sur «Tucker Carlson Tonight», Carlson a dévoilé une partie d’une nouvelle interview avec Donald Trump réalisée par Marc Siegel – que Carlson a appelé «le médecin de notre émission». Naturellement, le sujet des tests cognitifs a été abordé, puisque Trump a parlé toute la semaine de celui qu’il a pris il y a longtemps.

Ce fut une conversation étrange tout au long, mais un intérêt particulier est que Trump a affirmé vers la fin de la conversation que plus personne ne remet en question sa compétence mentale, «même les ennemis». Il n’a pas précisé qui sont ces «ennemis».

«Vous avez besoin d’endurance. Vous avez besoin de santé physique et de santé mentale. Et parce que vous avez tellement de fausses nouvelles, de temps en temps vous diriez, d’abord ils disaient: ‘Il veut conquérir le monde. Il va conquérir le monde. C’est un dictateur. Le lendemain, ils diront: «Il est fou». Le lendemain, ils diront: «Oh, il est incompétent». Ensuite, le lendemain, ils diront quelque chose », a déclaré Trump en commençant sur le sujet.

«Donc, la dernière fois que j’étais à l’hôpital, il y a probablement un an, un peu moins d’un an, j’ai demandé au médecin, j’ai dit: ‘Y a-t-il une sorte de test cognitif que je pourrais passer? Parce que j’en ai entendu parler, parce que je veux faire taire ces gens. Ce sont de fausses nouvelles, ils inventent des histoires.

Trump est ensuite allé sur une longue tangente à propos du test, se vantant à quel point les médecins étaient choqués de pouvoir se souvenir de cinq mots dans l’ordre: «personne, femme, homme, caméra, télévision», a-t-il déclaré à plusieurs reprises à Siegel.

Et puis, alors qu’ils approchaient de la fin du segment, Trump a affirmé que plus personne ne disait ces choses à son sujet.

«Nous devons avoir quelqu’un de pointu. Si cette personne n’est pas forte – parce que je peux vous dire que le président Xi est vif. Le président Poutine est vif. Erdogan est vif. Vous n’avez pas de personnes non pointues avec qui vous avez affaire, et nous ne pouvons pas avoir quelqu’un qui ne soit pas à cent pour cent. Donc ce que j’ai fait, c’est que, quand le, vous savez, c’est un test public et il a dit, vous savez, « Si vous passez ce test, nous devrons peut-être le révéler » », a déclaré Trump au médecin.

«J’ai dit, ‘c’est bien. Je veux dire, est-ce difficile? Parlez-moi, je n’en ai jamais entendu parler. Et j’ai une note parfaite. Et les médecins étaient, ils ont dit que très peu de gens pouvaient faire cela. Très peu de gens comprennent cela. Vous comprenez, ce n’est pas si simple! Il y a d’autres questions plus difficiles que ce que je viens de faire. Mais ce n’est pas si simple. Mais dès qu’ils annoncent mon score et ce test, tout est parti de moi, «est-il compétent? Rappelez-vous quand ils parlaient du 25e amendement et de non-sens. Et ils ont dit wow. Et même les ennemis, ils ne disent plus ça, mais ils le disent à propos de Joe Biden.

Trump a terminé cette partie de l’interview en disant que Biden doit passer le même test.

Mercredi, le LA Times a publié une chronique mettant en cause la compétence mentale de Trump.

Vous pouvez regarder cette partie de l’interview dans la vidéo intégrée en haut de cet article. Le reste de l’interview de Seigel avec Trump sera diffusé lors d’autres programmes de Fox News.