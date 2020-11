Trump devrait suivre la tradition et concéder l’élection à Biden

Depuis 1896, lorsque le démocrate William Jennings Bryan a concédé la présidence à William McKinley, chaque perdant a adopté son précédent. « [T] il revient signaler votre élection, et je m’empresse d’augmenter mes félicitations. Nous avons soumis la difficulté aux individus américains et leur volonté est la législation », a écrit Bryan dans un télégramme. Ainsi a commencé la personnalisation américaine des perdants au sein du tirage au sort présidentiel en concédant aux vainqueurs. En 120 ans, les gens ont assisté à 32 de ces discours – par télégramme, radio, télévision en direct et plus récemment YouTube. Alors qu’il n’y a pas de législation qui oblige tout candidat abandonné à reconnaître sa défaite, elle se transforme en une coutume américaine intrinsèque à la transition ordonnée de l’énergie. À cette époque, l’historien présidentiel Robert Dallek a déclaré aux Occasions de Los Angeles que ces discours «témoignent d’un dévouement ininterrompu à des transitions d’énergie pacifiques». Il a ajouté qu’en outre, ils envoyaient un «signe nécessaire aux partisans qu’ils devraient faire partie du candidat vaincu en acceptant la perte.» – – – Hier, lorsque tous les réseaux (avec Trump, dès que Fox était bien-aimé) et USA TODAY ont fait référence à l’élection de Joe Biden, Donald Trump a fait sauter ce patriotique personnalisé d’appeler à l’unité. Il a répondu en refusant de concéder, même en menaçant d’autres défis autorisés et a déclaré dans une annonce: «Biden se précipite pour poser faussement parce que le gagnant…. La simple réalité est que cette élection est loin d’être terminée. »À peine une heure plus tôt que Trump avait tweeté, à tort,« J’AI GAGNÉ CETTE ÉLECTION, PAR BEAUCOUP! » (dont Twitter célèbre était infidèle) .Chaque démocrate et républicain ont constamment maintenu cette personnalisation de longue date, qui est absolument une question de fermeture et de continuité. «Toute la campagne de marketing est une guerre formalisée», a déclaré la semaine dernière Paul Corcoran, un théoricien politique qui étudie les campagnes présidentielles américaines. «Plus j’ai semblé sur le discours de concession, plus j’ai remarqué que [it serves] un fonctionnement politique nécessaire. Il doit y avoir une cérémonie de reconnaissance d’une arrivée. Son objectif final, a-t-il ajouté, n’est pas de laisser tomber les candidats qui acceptent leur destin, mais de combler les fossés afin que leurs partisans se contentent de lui.Extra: Donald Trump s’est égaré au profit de Joe Biden, quelle est la suite? La transition présidentielle de l’enfer.Lorsque le démocrate Jimmy Carter est devenu président à un mandat (très similaire à Trump), passant à Ronald Reagan en 1980, il s’est réengagé publiquement en faveur de la démocratie américaine, en disant: «J’ai une profonde appréciation du système, Néanmoins, cela permet aux individus de faire une alternative libre pour savoir qui les dirigera pendant les 4 années suivantes. »De même, lorsque le républicain Richard Nixon a perdu la place de John F. Kennedy en 1960, dans un concours très serré, lui aussi, Les gens reviennent collectivement. «J’ai une belle religion que nos individus, républicains, démocrates, s’uniront derrière notre prochain président.» Certes, il y a un système à ces discours, commençant par un nom pour l’unité, un réengagement à la démocratie et un vœu de poursuivre lutter pour leurs propres causes. À ce dernier niveau, lorsque le démocrate Hubert H. Humphrey, le vice-président en exercice, s’est égaré à Nixon en 1968, il a souligné: «Je continuerai mon dévouement privé à la raison des droits de l’homme, à la paix et à l’amélioration de l’homme. Cette partie du système offre à tout perdant – y compris Trump – une option pour tenter de consolider son héritage et de faire signe à ses partisans qu’il ne les abandonne pas. Certains discours de concession ont dépassé les attentes, atteignant des notes de grâce. En 2008, le républicain John McCain, qui s’est égaré à Barack Obama (le principal homme noir élu président) a conseillé une foule à Phoenix. «C’est une élection historique… Et je reconnais l’importance particulière qu’elle revêt pour les Africains et pour le plaisir particulier qui doit être le leur ce soir.» Il a poursuivi: «J’exhorte toutes les personnes qui m’ont soutenu à m’apposer en ne le félicitant pas simplement. , mais en fournissant à notre président suivant notre bonne volonté et nos efforts sincères pour rechercher des méthodes pour revenir collectivement, pour rechercher les compromis obligatoires, pour combler nos variations et aider à restaurer notre prospérité, défendre notre sécurité dans un monde néfaste et quitter nos jeunes et petits-enfants une nation plus forte et plus élevée que celle dont nous avons hérité. »Même la démocrate Hillary Clinton, malmenée par sa perte de choc contre Trump il y a quatre ans, s’est ralliée en disant à une foule de stations balnéaires:« Donald Trump va être notre président. Nous lui devons une pensée ouverte et la possibilité de guider. Notre démocratie constitutionnelle consacre le changement pacifique d’énergie. Nous ne respectons pas simplement cela. Nous le chérissons. »Peut-être que Trump veut un écrit immédiat pour l’aider dans ce discours. Je pourrais vraiment le renvoyer au discours de Clinton. «Joe Biden va être notre président. Nous lui devons une pensée ouverte et la possibilité de guider. Notre démocratie constitutionnelle consacre le changement pacifique d’énergie. Nous ne respectons pas simplement cela. Nous le chérissons. » Et je recommanderais en outre qu’il paraphrase la concession de McCain, dans ce cas faisant référence au vice-président élu Kamala Harris. «C’est une élection historique… Et je reconnais l’importance particulière qu’elle a pour les Noirs et pour le plaisir particulier qui doit être le leur ce soir.» Avec des poursuites supplémentaires approchant lundi, c’est une chimère. Malgré tout, c’est Trump qui a conseillé Chris Wallace, présentateur de Fox Information, en juillet: «Je ne suis pas un grand perdant. Je ne veux pas perdre. Monsieur le Président: Avec le passé historique en devenir, vous pouvez avoir une dernière chance de vous racheter. Le monde entier regarde. Steven Petrow, auteur sur la courtoisie et les bonnes manières et membre du Conseil des contributeurs de USA TODAY, est l’auteur de 5 livres sur l’étiquette. Son nouveau livre électronique s’intitule « Problèmes stupides que je ne ferai pas une fois que je serai dépassé. » Observez-le sur Twitter: @StevenPetrow

