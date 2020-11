Trump déclare frauduleusement sa victoire après avoir dit qu’il ne le ferait pas

Dans un discours de fin de soirée à ses partisans, Donald Trump a déclaré frauduleusement une victoire dans la course à la présidentielle, a déclaré sans fondement que les démocrates tentaient de voler les élections et a ajouté qu’il porterait la question devant la Cour suprême.

«C’est une fraude sur le public américain. C’est une honte pour notre pays. Nous nous préparions à gagner cette élection. Franchement, nous avons remporté ces élections », a faussement déclaré Trump, tout en revendiquant à tort des victoires dans des États clés du champ de bataille qui n’ont pas encore été appelés.

Pour être clair: un gagnant n’a pas encore été déclaré et les bulletins de vote continuent à être comptés.

Dimanche, Axios a rapporté que Trump prévoyait de déclarer prématurément une victoire s’il semblait être «en avance». Mais parlant avec des journalistes plus tard dans la journée, Trump refusé qu’il le ferait et a rejeté le rapport Axios comme étant «faux».

Peu de temps après le discours de Trump, dans lequel il a fait exactement ce qu’il avait dit qu’il ne ferait pas, les grandes chaînes de télévision ont clairement indiqué qu’un gagnant n’avait pas été déclaré et que Trump n’avait pas gagné les États qu’il prétendait avoir.

«Le président des États-Unis castrant les faits des résultats des élections qui ont été rapportés ce soir, affirmant à tort qu’il a remporté l’élection et privant de leurs droits des millions d’électeurs dont les bulletins de vote n’ont pas été comptés, malheureusement à cause de la pandémie qui fait rage et des échecs de l’administration pour contenir la pandémie. Il y a eu une opération massive de vote par correspondance et ces votes n’ont pas encore été comptés, »Norah O’Donnell de CBS m’a dit. «Chez CBS News, nous ne projetons pas de vainqueur dans cette course présidentielle. Nous ne priverons pas de leurs droits de vote les millions d’électeurs dans ces États du champ de bataille. »

« C’est une situation extrêmement inflammable, et le président vient de lancer une allumette », a déclaré Chris Wallace de Fox News. «Il n’a pas gagné ces États.»

«Il n’a pas gagné. Il n’a pas gagné, le président décrivant à tort le décompte des voix comme une «fraude» et un «embarras» », a déclaré Jake Tapper de CNN. «Ce n’est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c’est le processus démocratique normal. Presque tout ce que le président Trump a dit dans sa déclaration de victoire n’était pas vrai.

NBC News, quant à lui, a coupé le discours de Trump pour vérifier les faits.

« Nous devons plonger ici parce qu’il y a eu plusieurs déclarations qui ne sont franchement pas vraies », a déclaré Savannah Guthrie. «Le fait est que ces États n’ont pas failli compter tous leurs votes. Il y a encore des votes en suspens. »

Ben Shapiro du Daily Wire s’est même prononcé pour qualifier les déclarations de Trump de «profondément irresponsables».

« Non, Trump n’a pas déjà remporté les élections, et il est profondément irresponsable de sa part de dire qu’il l’a fait », Shapiro tweeté.