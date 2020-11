Trump appelle Fox News «  les week-ends  » inaccessibles  » avant l’entrevue de dimanche

Donald Trump était de nouveau d’humeur à détruire son Fox News, autrefois bien-aimé, samedi le qualifiant de «non accessible, surtout le week-end»… juste un jour avant son interview programmée sur «Sunday Morning Futures» de ce même réseau.

Le président sortant est généralement un homme de chiffres, concentrant ses efforts pour amener le plus grand public à écouter ce qu’il a à dire à un moment donné, que ce soit lors de rassemblements ou lors d’apparitions à la télévision, son tweet du dimanche était donc un peu surprenant.

« @Fox News la journée est pratiquement inaccessible, en particulier pendant les week-ends. Regarder @OANN, @newsmax, ou presque n’importe quoi d’autre. Vous n’aurez pas à souffrir d’interminables entretiens avec les démocrates, et pire encore! » il tweeté,



Le tweet est venu juste un jour avant qu’il ne parle à Maria Bartiromo sur la chaîne «Sunday Morning Futures». L’autre interviewée pour son émission de dimanche sera la sénatrice Kelly Loeffler, une républicaine participant à une course clé du second tour en Géorgie. Il n’y a qu’un seul législateur démocrate dans l’alignement de dimanche, en fait: le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, sera interviewé par Bret Baier sur «Fox News Sunday».

Lisez aussi: Trump prévoit de « détruire Fox » en lançant une nouvelle chaîne de médias numériques (rapport)

Trump dénigre depuis des mois Fox News pour avoir donné une plate-forme aux démocrates et pour leurs commentaires de plus en plus critiques à son sujet. Des rapports récents indiquent également qu’il est même intéressé par la création de son propre média conservateur concurrent après son mandat en tant que 45e président se termine à midi HE le 20 janvier 2021 lorsque Joe Biden est assermenté.

Alors que Newsmax a connu un pic d’audience depuis les élections et que Trump a exhorté ses partisans à se connecter là-bas ou l’OANN tout aussi favorable à Trump, les cotes de Fox News restent élevées. Selon les données de Nielsen Media Research, Fox News a tenu les heures de grande écoute les mieux notées de toute la télévision depuis le Memorial Day. Les heures de grande écoute de Fox News ont atteint en moyenne 3,930 millions de téléspectateurs depuis le 25 mai. La chaîne de diffusion NBC est juste derrière avec 3,929 millions, en moyenne.

Interrogé lors d’un récent appel avec des investisseurs sur l’apparition de nouveaux concurrents sur le marché après les élections, le PDG de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, a déclaré: «Nous aimons la concurrence. Nous avons toujours prospéré avec la concurrence et nous avons maintenant une forte concurrence.