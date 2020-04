Trump a-t-il rencontré son match? Jesse Ventura annonce sa candidature à la présidence

Le président Donald Trump pourrait faire face au défi le plus difficile de sa carrière politique cet automne en tant que camarade de la WWE Hall-of-Famer Jesse Ventura envisage d’affronter le commandant et le chef dans une danse à trois avec la présidence en jeu. Ventura a coupé une promo sur les républicains et les démocrates la semaine dernière, en disant « Je refuse de voter pour le moindre de deux maux parce qu’en fin de compte, c’est toujours choisir le mal. Cela ne veut pas dire que je ne voterai pas. Si vous voulez connaître mon bulletin de vote, c’est le Parti vert. Je ‘ m votant pour le vert jusqu’au bout et si vous cherchez des conseils pour moi, alors faites des recherches. Cherchez qui dirige GREEN dans votre état et VOTEZ-LES. Vous voulez changer? VOTEZ. «

Ventura a ensuite tirer sur l’esquive du projet de Trump, en disant: « C’est le seul moyen de faire sortir les pousseurs de crayon, les faucons de poulet, les esquives avec les soi-disant » éperons en os « DE WASHINGTON en 2020. Merci mais je n’ai pas déposé pour courir , Je ne fais qu’exprimer mon opinion sur le parti qui a gagné mon vote (et l’a gagné dans le passé). Nous avons le DROIT de voter pour le MEILLEUR candidat et cette personne n’a PAS à être DemoCRIPT ou ReBLOODlican. les gangs doivent partir. «

Ventura a déclaré qu’il n’avait pas déposé sa candidature mais qu’il soutenait simplement le Parti vert. Cependant, Ventura est revenu sur Twitter quelques jours plus tard pour Change son esprit. « J’ai décidé de tester les eaux. Si j’allais briguer la présidence, le parti VERT serait mon premier choix. J’ai approuvé le parti et je teste les eaux », a tweeté Ventura. « Pour être clair: je n’ai rien déposé. J’ai autorisé une lettre d’intérêt qui a été envoyée en mon nom aux Verts et je teste les eaux pour la nomination au Parti Vert. Je suis un indépendant. Je ne suis pas un Démocrate ou républicain parce que je sais que ce n’est pas la solution. «

Alors que la plupart des opposants politiques n’ont pas été en mesure de gérer Donald Trump, Jesse Ventura est peut-être le candidat le mieux équipé pour le faire. Ventura, après tout, a été le pionnier de la transition du lutteur vers la vie politique bien avant que Trump ne le fasse lorsqu’il est devenu gouverneur du Minnesota en 1999. Ventura s’est également accroché aux théories du complot avant Trump. Tout ce que Trump peut proposer, Ventura l’a déjà fait.

Le pire de tout, cependant, est que la candidature de Ventura conduira à une promesse non tenue. De retour à WrestleMania 20, Ventura a interviewé Donald Trump au bord du ring et Trump s’est engagé à soutenir financièrement Ventura s’il décidait de se présenter aux élections. Il est peu probable que Trump soutienne son propre adversaire, ce qui signifie que ces deux anciens alliés seront aux côtés opposés d’une querelle épique. La querelle « la plus épique » que le monde ait jamais connue, disent certains. Triste.

Le post Trump a-t-il rencontré son match? Jesse Ventura taquine en courant pour le président est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.