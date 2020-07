Trump a souhaité bonne chance à Ghislaine Maxwell parce qu’il est un «  maître tacticien  » (vidéo)

Il y a eu un grand nombre de sujets d’actualité différents à discuter sur Donald Trump cette semaine, de son retour aux briefings quotidiens sur les coronavirus, à son ordre au département de la Sécurité intérieure de surveiller les villes malgré les protestations des dirigeants locaux, à son obsession pour un test. de ses facultés cognitives qu’il lui a fallu un certain temps. Mais dans un nouveau «A Closer Look» mercredi, Seth Meyers a commencé par discuter de quelque chose d’étrange qu’il a dit cette semaine à propos de Ghislaine Maxwell.

Lors du briefing sur les coronavirus de mardi, Trump a été interrogé sur sa relation avec Maxwell, qui a récemment été arrêté pour avoir aidé à l’opération de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Et Trump a déclaré: «Je lui souhaite juste bonne chance, franchement. Je l’ai rencontrée à plusieurs reprises au fil des ans, surtout depuis que je vivais à Palm Beach, et je suppose qu’ils vivaient à Palm Beach. Mais je lui souhaite bonne chance.

Alors, naturellement, Meyers a eu une journée sur le terrain avec cela dans l’épisode de mercredi de «Late Night».

«Donald Trump traîne Joe Biden de près de 15 points dans les derniers sondages. Il est aussi impopulaire que n’importe quel président de l’histoire moderne, et il fait face à un déficit plus important que tout autre titulaire n’a jamais surmonté à ce stade de la campagne », a commencé Meyers. «Mais comme nous le savons tous, Donald Trump est un maître tacticien et un génie du marketing. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne prépare un plan infaillible pour reconquérir ces électeurs. Et mardi, avec les yeux de la nation sur lui lors d’un point de presse télévisé, il a finalement déployé son dernier coup de maître.

«Late Night» a ensuite diffusé le clip des commentaires de Trump sur Maxwell.

«Checkmate, Joe Biden. Tout comme l’équipe Trump l’a dessiné au tableau. Devant des millions d’Américains, le président a publiquement adressé ses meilleurs vœux à un présumé trafiquant sexuel tout en rappelant à tous qu’il est ami avec elle depuis des années », a plaisanté Meyers. «Je veux dire, vous ne pouvez tout simplement pas enseigner ce genre de talent politique. Maintenant, tout ce que Trump a à faire est de s’asseoir et de regarder les votes rouler. Maintenant, je sais que les quarts de lundi matin là-bas pourraient penser qu’envoyer publiquement de bons vœux à l’aile de Jeffrey Epstein 100 jours avant une élection présidentielle est, dirons-nous, un faux pas.

«Mais vous voyez, Trump a toujours dix pas d’avance. Quand tu vas à gauche, il va à droite. Lorsque vous zig, il dit de belles choses à propos de quelqu’un qui a été récemment appréhendé par des agents fédéraux alors qu’il se cachait dans un complexe isolé. Parce que s’il y a une chose qui intéresse le plus la base de Trump, c’est une femme dont le prénom sonne comme un parfum français pour quelqu’un qui garde un secret.

Mais pour Meyers, la partie la plus amusante des commentaires de Trump n’étaient pas les commentaires eux-mêmes, mais plutôt la réaction du personnel de campagne de Trump.

«Ils n’ont convoqué cette conférence de presse que pour essayer d’améliorer les résultats des sondages de Trump. Vous savez qu’ils ont dû faire tout leur possible pour le garder sur le scénario. ‘Monsieur. Président, nous avons juste besoin que vous vous concentriez sur les faits sur le coronavirus, et uniquement sur les faits. Alors, vous savez, respectez le script. Tout ce que vous avez à faire est d’avoir l’air présidentiel et les médias vont le dévorer », a déclaré Meyers, avant de glisser dans son impression Trump.

«Ne t’inquiète pas. Je ne te laisserai pas tomber. Juste une question: dois-je rappeler aux gens que j’ai fait la fête avec Epstein? Est-ce une bonne idée ou une bonne idée? Je pense que ce pourrait être une excellente idée. »

Dans la partie suivante du segment, Meyers a déchiré le suivi en déchirant les médias pour avoir tenté de féliciter Trump pour avoir prétendument sonné «présidentiel» pendant une autre partie de ce même briefing.

Vous pouvez regarder l’intégralité du segment «A Closer Look» de l’épisode de mercredi de «Late Night With Seth Meyers» dans la vidéo intégrée en haut de cet article, ou sur YouTube ici.