Troy Baker et Nolan North expliquent leurs rôles dans Dirt 5

Lorsque des coureurs enthousiastes lancent Dirt 5 le 6 novembre, ils seront accueillis par une voix familière: Alex ‘AJ’ Janicek du jeu de course, qui vous sert de guide et de mentor en mode carrière, est exprimé par nul autre que Troy Baker. Vous reconnaîtrez sa voix comme Revolver Ocelot dans Metal Gear Solid V, comme Higgs dans Death Stranding et Pagan Minn dans Far Cry 4.

Baker est rejoint par un autre membre de la royauté de voix off Nolan North, qui a joué des personnages comme Desmond Miles dans la série Assassin’s Creed et Nathan Drake dans la série Uncharted. Il incarne le coureur Bruno Durand dans Dirt 5 – un vétéran des courses hérissées qui n’a pas le temps pour les subtilités.

Dirt 5 présente son histoire à travers un podcast en jeu avec les podcasteurs automobiles réels James Pumphrey et Nolan Sykes, deux réducteurs qui ont du mal à prendre quoi que ce soit très au sérieux. Cela signifiait improviser une grande partie de ce qui donne vie aux personnages dans le jeu, et North nous dit que la première étape consistait à lire la Bible. Pas la Bible ordinaire, remarquez, mais un énorme dossier rempli d’informations générales sur les personnages.

«J’ai cette Bible de qui [Bruno] était, ses réalisations, comment il a été élevé, ce en quoi il croit », nous dit North. «C’était vraiment intéressant de créer ce personnage qui, tant que je faisais mes devoirs, je pourrais entrer dans une situation d’improvisation improvisée et écouter et répondre aux questions comme il le ferait, et c’est ce qui le rend si différent de tout ce que je pense que je l’ai déjà fait.

Baker dit qu’il y a un moment pendant ces enregistrements de style podcast où la femme d’AJ est mentionnée, et la façon dont il avait absorbé toutes les informations de base sur son personnage signifiait qu’il était capable de réagir et de faire avancer la conversation d’une manière qui semble naturelle. et authentique.

«Parce que j’ai compris comment la famille joue dans AJ, et ce que cela signifie pour lui, je n’avais pas besoin de direction pour ce moment précis, ou cette conversation spécifique», dit Baker.

Un point de départ majeur que Dirt 5 prend du reste de la série est la façon dont il élargit son champ d’action pour inclure davantage la scène de la course – au lieu d’un pilote seul sur un parcours de rallye, vous êtes en compétition contre de nombreux pilotes, et vous êtes être regardé par les gens. Le monde de Dirt 5 est beaucoup plus peuplé que jamais, et Bruno et AJ sont là pour donner plus de vie à l’expérience.

L’arc narratif de Dirt 5 vous met sur une voie qui, à un moment donné, croise avec Bruno de North, qui apparaît initialement comme un rival direct – c’est le gars à battre. Mais North espère que les joueurs grandiront progressivement pour le respecter et le comprendre au fur et à mesure que leur carrière dans Dirt 5 progressera.

«Dirt 5 est venu et a été en mesure de vous donner ce niveau supplémentaire, en disant:« Ouais, c’est toi contre la piste – mais ce gars Bruno est sur la piste »», dit North. «Vous pourriez commencer par ne pas aimer Bruno, surtout parce que vous aimez vraiment AJ, et au fil de cela, vous vous rendez compte qu’il est juste différent. Il n’est tout simplement pas très bon avec les gens, car tout ce qu’il sait, c’est la course – et vous pourriez ressentir un peu d’empathie pour lui.

Pour Baker, il était important que sa performance en tant que personnage qui aide à tutorialiser les bases de Dirt 5 ne se résume pas à un autre «HUD parlant».

«Ce que j’ai toujours détesté en tant que joueur, c’est quand ce n’est qu’un HUD parlant, tu sais? C’est comme si la même information m’était présentée graphiquement à l’écran, et vous dites simplement la même chose, mais de manière plus exhaustive », dit-il. Au lieu de cela, AJ devrait être quelqu’un dont vous avez confiance en vous guidant sur la route, et tout au long de votre carrière, comme vous le feriez pour les techniciens et les ingénieurs qui forment l’équipe au stand d’une équipe. «Si je veux écouter quelqu’un, pas seulement comment je vais courir, mais comment je vais jouer ma carrière, je veux savoir qui est cette personne, à côté d’une voix désincarnée disant: ‘Allez attrape-les, Tiger! »

Alors que North et Baker terminaient l’enregistrement de leurs performances pour Dirt 5, des villes du monde entier ont commencé à fermer pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Alors que le travail des acteurs était terminé, l’équipe de développement de Dirt 5 avait encore un long chemin à parcourir. Baker a déclaré qu’il était plus que impressionné par ce que le studio avait accompli en travaillant à domicile: «C’est magique», nous dit-il. «Le même jeu pour lequel nous avons montré une bande-annonce est le même jeu auquel les gens peuvent jouer. Pour moi, c’est juste… je ne peux pas en dire assez sur l’équipe pour ça.

Dirt 5 arrive sur PC le 6 novembre et vous pouvez lire notre critique de Dirt 5 si vous voulez avoir un avant-goût de ce que les routes boueuses vous réservent.

