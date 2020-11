TRON Legacy DeepFake Update, Regard sur les petits soldats et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez les effets visuels datés utilisés pour amener les jeunes Jeff Bridges à la vie dans Tron l’héritage fait peau neuve avec la technologie DeepFake. De plus, jetez un œil sur Joe Dante ‘est plus sombre, Gremlins-sque prise sur Histoire de jouet avec une rétrospective sur Petits soldats. Et enfin, écoutez Glenn Close jetez un œil à certains de ses personnages les plus mémorables, de Le grand frisson à l’action en direct 101 Dalmatiens refaire et au-delà.

Tout d’abord, même si la technologie des effets visuels était innovante à l’époque, le jeune Jeff Bridges créé numériquement n’est rien comparé aux effets de vieillissement que nous avons vus dans des films comme Capitaine Marvel et Avengers: Fin de partie. Mais YouTuber Shamook a appliqué la technologie DeepFake au personnage de CLU pour rendre le jeune numérique Jeff Bridges infiniment meilleur.

Ensuite, même si l’idée de jouets prenant vie a été transformée en récit réconfortant dans le premier long métrage d’animation par ordinateur de Pixar Animation, le réalisateur Joe Dante a adopté une approche différente avec Petits soldats. Lorsque les figurines reçoivent des puces informatiques militaires artificiellement intelligentes, elles prennent vie et font des ravages sur les humains, ce qui en fait un film qui semble devoir être principalement familial, mais comme Syfy Wire revient sur le film, vous vous souviendrez que c’est en fait assez terrifiant.

Enfin, avec Hillbilly Elegy maintenant disponible sur Netflix, écoutez Vanity Fair demander à Glenn Close de revenir sur sa longue carrière sur grand écran, y compris des thrillers comme Attraction fatale et Liaisons dangereuses, son incroyable interprétation de Cruella de Vil en 101 Dalmatiens, négocier avec des terroristes Air Force One, espace de police dans gardiens de la Galaxie, et beaucoup plus.

Articles sympas sur le Web: